CICLISME
Vingegaard venç en alt a Valdezcaray
Se significa com a favorit a la Vuelta i Traeen segueix líder
El danès Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) es va imposar ahir en la novena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya, disputada entre la localitat riojana d’Alfaro i l’estació d’esquí de Valdezcaray, sobre 195,5 quilòmetres, mentre que el noruec Thorsten Traeen (Bahrain-Victorius) va patir per mantenir el liderat davant de l’ambició del guanyador.
El doble guanyador del Tour de França va demostrar la seua condició de favorit al triomf en la gran espanyola i va dominar la jornada amb un potent atac tot just iniciar-se l’ascensió a l’estació d’esquí riojana davant del qual ningú va poder respondre. El corredor danès va guanyar amb comoditat per sumar el seu quart triomf total a la Vuelta, el segon en aquesta edició després de l’aconseguit a Limone Piamonte (Itàlia), i va posar 1:50 al mallot roig, per col·locar-se a 37 segons del liderat abans del dia de descans, a més d’avantatjar els seus rivals més directes com el portuguès Joao Almeida (UAE) o el britànic Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team). Va ser una jornada realment sense gaire història perquè era un recorregut sense dificultats fins a la pujada a Valdezcaray, un port de primera categoria no excessivament dur i a què el grup ni tan sols va permetre que la fuga tingués opcions de buscar la seua sort. Tampoc la climatologia, amb pluja, no va endurir en excés el dia. Avui la Vuelta gaudirà de la primera jornada de descans.