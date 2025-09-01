ATLETISME
Yassines Bendads i Rosamari Carulla guanyen la Cursa de les Tenalles
Yassines Bendads i Rosamari Carulla van ser els vencedors en la prova dels 10 quilòmetres de la quarta edició de la Cursa de les Tenalles, que va reunir uns 250 corredors dissabte passat a Sidamon. La prova, que és puntuable per a la Lliga Ponent 2025, constava de curses de 10 i 5 quilòmetres, la caminada i les carreres infantils.
En la prova de 10 quilòmetres, Yassines Bendads (Atletisme Albacete) va guanyar amb un temps de 34 minuts i 37 segons, seguit de l’independent Albert Salvadó amb un temps de 37 minuts i 39 segons i Juanma Fernández (Finques Prats Runners) amb un temps de 37 minuts i 37 segons.
D’altra banda, pel que fa a la categoria femenina, Rosamari Carulla (Altan Wear) es va imposar amb un temps de 41 minuts i 49 segons a la independent Esther Cruz i Anna Serra (Xafatolls). En la prova de 5 quilòmetres, Jose Do Prado (Ironwill Pro) va ser el guanyador amb un temps de 17’27”. Completaven el podi l’independent Edgar Bonjoch i Carlos Gámez (Konsports).
Quant a la prova femenina, la independent Carla Pinós va ser la primera a travessar la meta amb un temps de 19’51”, seguida d’Antonia Argilés (Almiramar) i Mamen del Castillo (Konsports).