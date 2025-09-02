FUTBOL
El Bordeta, camí de ser SAE
Inicia avui la venda d’accions amb un capital social inicial de 60.025 euros i cada acció costa 1.200 €. Ho van aprovar ahir els socis en assemblea
La Unió Esportiva Bordeta iniciarà a partir d’avui la venda d’accions per convertir-se en Societat Anònima Esportiva amb un capital social inicial de 60.025 euros i cada acció surt al preu d’1.200,50 euros, després que l’assemblea extraordinària de socis aprovés ahir per unanimitat continuar amb el procés.
Aquesta transformació jurídica d’aquesta entitat lleidatana de barri suposa un pas històric i una cosa pràcticament inèdita en el futbol espanyol al tractar-se d’un club de base. La transformació en SAE la van aprovar els socis en l’assemblea del 2022, però s’ha anat demorant en el temps per qüestions burocràtiques. Una vegada salvats tots els tràmits, entre els quals una auditoria econòmica dels últims tres exercicis, el club posarà a la venda les accions a partir d’avui mateix, aprofitant la celebració ahir d’una assemblea extraordinària, en la qual es va procedir a informar del procés de conversió a la vintena de socis que hi van assistir. Entre altres coses, se’ls va explicar les diferents fases previstes per emprendre el procés de conversió en SAE i se’ls va facilitar el número de compte on fer efectiu l’ingrés per a les subscripcions per part dels interessats.
A més, es van sotmetre a aprovació els estatuts de la nova societat, la qual tindrà un capital social de sortida de 60.025 euros, com marca la llei, encara que aquest import podria ser superior. El valor nominal de cada acció serà de 1.200,50 euros.
La decisió de la conversió en Societat Anònima Esportiva té com a objectiu “professionalitzar el club a tots els nivells”, segons van reconèixer ahir fonts de la directiva de l’entitat. De fet, la Unió Esportiva Bordeta ja ha emprès durant el darrer any diverses inversions en les instal·lacions per valor d’uns 450.000 euros per millorar els dos camps municipals de futbol 11, els vestidors i una nova marquesina amb capacitat per a 500 espectadors, tot plegat sufragat per un dels seus patrocinadors, que es faria càrrec d’un paquet important d’accions.