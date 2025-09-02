Golomán: "Soc un jugador que sempre troba com ajudar l’equip"
El pivot hongarès arriba a l’Hiopos Lleida disposat a "ser útil" en els esquemes de Gerard Encuentra
L’Hiopos Lleida va presentar aquest dimarts a la seua última incorporació per a la temporada 2025-26, el pivot hongarès Gyorgy Golomán, que arriba procedent del San Pablo Burgos i amb experiència en Lliga ACB i competicions internacionals. El jugador es va mostrar il·lusionat amb el nou repte i va assegurar en la seua presentació que la seua prioritat serà adaptar-se ràpid i aportar en tots els aspectes del joc.
“Soc molt feliç de ser aquí i de tenir aquesta oportunitat amb l’Hiopos Lleida. Em considero un jugador que sempre troba la manera d’ajudar l’equip, aquesta és la meua fortalesa més gran. Estic desitjant ser part d’aquest projecte i contribuir de moltes formes”, va explicar l’interior en la seua primera intervenció.
Golomán, de 2,11 metres i 29 anys, va reconèixer que va elegir Lleida per la seua bona experiència prèvia a Espanya i pel nivell de la competició. “Em diverteixo jugant en aquest país. L’ACB és una de les millors lligues d’Europa i crec que el meu joc s’adapta molt bé al seu estil. Espero poder demostrar-lo aquí i guanyar molts partits junts”, va apuntar.
Preguntat pel seu rol, l’hongarès va assenyalar la seua polivalència per actuar tant de pivot com d’ala-pivot: “En els últims anys he jugat més com cinc que com quatre, però l’important és ser útil per a l’equip segons el que demandi cada partit. Estic preparat per a ambdues posicions”.
Sobre els objectius, Golomán va declarar que “com a equip hem de competir en cada partit sense importar el rival, intentar guanyar el major nombre de partits possible i fer-nos forts a casa. Sé que Lleida té una afició increïble i volem lluitar sempre per ells. A nivell personal vull consolidar-me aquí i ser una part important del grup. En aquests primers dies ja veig que tenim un bon vestidor i això em motiva molt”.
El jugador també va destacar el paper de Gerard Encuentra, entrenador de l’Hiopos, en la seua decisió de firmar: “Vaig escoltar molt bones coses d’ell, que ajuda que els jugadors mostrin les seues fortaleses. Això va ser un factor important per a vindre i faré tot el possible per créixer sota la seua direcció”.
Quant a la competència a la pintura, considera que serà positiva, perquè “és sa que hi hagi jugadors de qualitat en la meua posició. Així ens exigim més i tots millorem. Al final decideix l’entrenador, i mentre l’equip guanyi, tots hem d’estar contents”.
El director esportiu, Joaquín Prado, també va valorar la seua incorporació, assenyalant que “Golomán completa molt bé el nostre joc interior. És un cinc mòbil, amb capacitat per córrer el camp, polivalent per ajudar-nos també en la posició de quatre i amb experiència al nostre bàsquet". "Va conèixer l’ACB a Girona, va ser peça clau a Burgos el curs passat i pensem que està preparat per consolidar-se en l’elit. Estem convençuts que serà una gran aportació per a l’equip”, va concloure.