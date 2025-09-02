FUTBOL
L’Atlètic Lleida tanca la plantilla amb el defensa canari Álvaro Santana
Té 23 anys i destaca per la seua polivalència
L’Atlètic Lleida ha tancat la plantilla 2025-2026 amb la incorporació del defensa canari Álvaro Santana Hernández, nascut a Las Palmas de Gran Canaria el 24 de febrer del 2002. Aquest fitxatge, anunciat ahir l’últim dia del mercat de traspassos, completa definitivament el projecte esportiu del club lleidatà per afrontar la temporada que ja està en marxa.
Santana, format durant més de 13 temporades al planter de la UD Las Palmas, destaca per la polivalència en la línia defensiva, podent actuar tant de central com de lateral esquerre. El jugador canari aporta un excel·lent domini del joc aeri, bona sortida de pilota amb la cama esquerra i un gran rigor tàctic. Les seues característiques principals inclouen potència física, capacitat de concentració i compromís en les tasques defensives.
Després de passar per equips com Las Palmas C i Las Palmas Atlètic, on ha sumat més de 2.000 minuts en categories estatals, Santana arriba a Lleida per aportar solidesa, experiència i projecció a una línia defensiva que pretén ser fonamental en el nou projecte esportiu del club.
La configuració definitiva de l’equip queda així: Pau Torres i Marc Arnau (porters); Aldo One, Joan Campins, Dauda, Roger Alcalà, Achraf Boumenjal, Lamine Diaby, Bolado, Nico Magno i Álvaro Santana (defenses); Nil Sauret, Sule, Cucurull, Samsó, Bilal, Joanet, Jordi Ortega, Asier Ortiz, Juan Agüero i Moró (mitjans); Giovanni, Boris Garrós, Carlos Mas i Alya Camara (davanters). El club considera que ha format un grup equilibrat de futbolistes amb talent i ambició per afrontar un curs que promet ser exigent i il·lusionant.