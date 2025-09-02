FUTBOL
Meyba vestirà el Lleida CF, que anuncia Guido Ratto
La marca va equipar la UE Lleida als 80
L’empresa barcelonina Meyba i el Lleida CF van anunciar ahir un acord pel qual la marca vestirà el club lleidatà aquesta temporada. Així, l’empresa fundada a Terrassa tornarà a ser el proveïdor del club de la capital del Segrià, després d’haver vestit la UE Lleida durant els anys 80, quan també era el proveïdor tècnic del FC Barcelona. Un dels jugadors que lluirà la nova samarreta, que serà anunciada pròximament, serà el mitjapunta argentí Guido Ratto, que va ser anunciat com a fitxatge arribat del CF Vilanova, després d’haver tingut minuts en els dos partits del cap de setmana.
Meyba va deixar de vestir a equips de futbol als 90 per greus problemes econòmics que la van fer caure en concurs de creditors, però el 2023 va tornar al mercat futbolístic vestint el Sant Andreu. El Lleida serà el tercer equip que s’alia amb Meyba, juntament amb el Júpiter i el mateix Sant Andreu.