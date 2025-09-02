HOQUEI
El Vila-sana, en marxa
El conjunt del Pla arranca la pretemporada en quadre, amb només 4 jugadores del primer equip. El repte és tornar a guanyar títols, conscient de la dificultat de repetir l’èxit del curs passat
Amb només quatre jugadores del primer equip, el Vila-sana va iniciar ahir la pretemporada amb el repte de tornar a aixecar títols, però conscient que “és més difícil guanyar quan has guanyat”, segons explicava el tècnic, Lluís Rodero, habituat ja a començar a treballar sense la plantilla completa, però no per això menys molest que els anys anteriors. “És un desastre, això ens perjudica a nosaltres, però també a l’hoquei. No pot ser que les jugadores no descansin el que els correspon, perquè cada any hi ha tornejos abans de començar la Lliga”, va destacar.
Maria Porta, Luchi Agudo, Ana Horche i Bea Gaete, un dels nous fitxatges, eren les quatre úniques jugadores del primer equip que ahir es van començar a entrenar sota la direcció de Rodero. Les altres dos incorporacions, Aina Florenza i Elsa Salvanyà, a més de Victòria Porta i Anna Salvat, estan concentrades amb Espanya preparant l’Europeu que comença dilluns vinent. Sandra Coelho està amb Portugal i Gime Gómez i Laura Pastor, lesionades. La resta eren de l’equip de Nacional Catalana: Dai Silva, Judith Ortega, Hanaé Herrault, Josepha Felipe, Maria Parrot i les porteres Marta Cerrada, Clara Liáñez i Iris Martínez.
Per a Rodero els objectius d’aquesta temporada són “fer un gran grup, com la passada temporada, i després assimilar el model de joc d’aquests anys i també aconseguir títols, sense oblidar que és molt difícil”, afegint que “abans de guanyar hem passat molt sense fer-ho. Hem d’oblidar el que hem guanyat i començar de nou”. Rodero no creu que tinguin més pressió: “Jo almenys, no ens la poso. Ja sé que per a molts ara ja som favorits, però precisament nosaltres sabem que és molt difícil”.
El tècnic comptarà amb les internacionals el dia 17. “L’Europeu acaba el 13, dono festa del 14 al 16 i del 17 al 19 farem un stage perquè quan hi siguem totes haurem de repetir coses que ja haurem treballat”. Els primers partits ja arribaran aquest dissabte. Al matí l’equip jugarà contra el Girona en el torneig de la Seu i a la tarda, també a la capital urgellenca, contra l’Alpicat en partit de Lliga Catalana. L’11 jugaran a Reus i el 13 a casa davant del Cerdanyola, també en Lliga Catalana. Després, en funció de si es classifiquen per a la Final Four, completaran la pretemporada. Els dies 27 i 28 afrontaran el primer títol de l’any, la Supercopa a Lloret i el 4 d’octubre arranca la Lliga.