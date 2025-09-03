FUTBOL
Pedri i Lamine resten pes a les paraules de Flick sobre egos
En unes declaracions en la concentració de la selecció espanyola, Pedri va abordar el tema dels egos al vestidor, un assumpte a què es va referir el seu entrenador al FC Barcelona, Hansi Flick, que va dir que l’ego acaba amb l’èxit en un grup. “No sé a qui es referia. Ell sap veritablement i ja ho parlarà amb nosaltres quan toqui, ara a centrar-nos en la selecció i a donar-ho tot.” En la mateixa línia es va expressar Lamine Yamal, també a la selecció espanyola. El 10 del Barça va reconèixer, en una entrevista a TVE, que “l’empat no crec que tingui res a veure amb els egos. Va passar que no va ser el nostre partit i cal recuperar el nostre millor nivell”.
Aprofitant l’aturada internacional, el mateix Hansi Flick i la resta d’entrenadors de Primera i Segona divisió van celebrar ahir la seua reunió anual a Las Rozas.
D’altra banda, el Barça li va fer fitxa del primer equip a Marc Bernal en els últims minuts del mercat i continua treballant per a la tornada al Camp Nou.