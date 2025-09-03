ATLETISME
La Val d’Aran UTMB afegirà una altra prova, de 75 km
Estrenarà l’any que ve la TDL, amb 5.100 metres de desnivell positiu
L’HOKA Val d’Aran by UTMB ja té dates per a la sisena edició: de l’1 al 5 de juliol del 2026, en la qual la gran novetat serà la incorporació de la TDL, Termières dera Libertat, una prova de 75 quilòmetres i 5.100 metres de desnivell positiu, categoria 100K, que se celebrarà l’1 de juliol amb sortida a Bossòst i arribada a Vielha, i ampliarà fins a vuit les proves de la cita aranesa, que en l’última edició va reunir 6.000 participants de 83 països.
El CEO d’UTMB Iberia, Xavier Pocino, va explicar que “la TDL naix com a resposta a la demanda dels corredors, que reclamaven una distància intermèdia entre el PDA (de 55 quilòmetres) i la CDH (de 110)”. Inspirada en els senders que durant dècades van servir com a vies d’escapament per als qui fugien de guerres i persecucions, la carrera ret homenatge a tots aquells que van travessar els colls fronterers a la recerca de llibertat, afegeix la nota de premsa de l’organització.
Amb un recorregut tècnic, transcorrerà fins a Bassa d’Oles, per després endinsar-se en un terreny alpí de gran bellesa que creuarà llocs emblemàtics com Montcorbison, Pomaròla, Val de Horno, Sarrahera, Cauva o Santet Escunhau.
Les inscripcions per a totes les distàncies s’obriran el 24 de setembre a les 11.00 en exclusiva durant 48 hores per a corredors amb UTMB Index vàlid. A partir del 26 de setembre quedaran disponibles per a la resta d’interessats que compleixin els requisits.
Per cinquè any seguit, la cita aranesa serà la gran final europea del circuit. Això significa que tots els finishers obtindran el doble de punts, augmentant les seues opcions d’accedir a les finals mundials a Chamonix. A més, els deu primers homes i dones de la VDA, la CDH i la PDA, juntament amb els millors per grups d’edat, aconseguiran plaça directa per a la cita francesa.