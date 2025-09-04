FUTBOL
Aspirants sense exigències
Artesa de Segre. Amb 8 jugadors que es mantenen de Primera Catalana, aspira a instal·lar-sea la part alta de la taula, tot i que sense la pressió de recuperar la categoria perduda
L’Artesa de Segre torna a Segona Catalana després de quedar-se a tan sols un punt de la salvació, en una temporada que va ser motiu d’orgull per a la comarca de la Noguera, que va comptar amb dos dels seus equips a Primera Catalana, el mateix Artesa i el Balaguer.
Aquest curs, amb un Nil Baró que es manté a la banqueta després de tornar al final de la passada campanya, l’Artesa de Segre intentarà recuperar protagonisme en una Segona Catalana que ja coneix bé. L’objectiu està clar: lluitar a la part alta de la classificació, però sense l’exigència de recuperar la categoria perduda. Com acostuma a passar després d’un descens, la plantilla ha viscut canvis importants. Fins a dotze jugadors han sortit, entre els quals dos referents: Jordi Monclús, després de vuit temporades, i Sergi Galcerán Peke, jugador del municipi amb més de 200 partits amb la samarreta blanc-i-vermella. A l’equip s’han sumat un total de 12 cares noves, les mateixes entrades que sortides: Farré, Ramon, Antonio, Òscar, Jou, Aubets, Raidó, Moha, Lamin, Baró, Noureddine i Pol Ramon. El repte serà donar cohesió a una plantilla amb moltes incorporacions i construir una identitat sòlida que permeti tornar a mirar amunt.