FUTBOL
El Balaguer venç a Linyola amb un gol de Nico
Borges i UE Santa Coloma empaten 0-0
El Balaguer va superar ahir el Linyola per 0-1 en un nou amistós de pretemporada, gràcies a un gol de Nico als 6 minuts de partit. En un altre duel de preparació disputat ahir, el Borges i la UE Santa Coloma van empatar 0-0 en un matx travat i amb poques ocasions. El Borges va acabar amb deu jugadors.
En el partit entre el Linyola i el Balaguer, el conjunt visitant va dominar la primera part, malgrat que la primera gran ocasió la va tenir el Linyola als quatre minuts, amb una rematada al pal. La reacció del Balaguer va ser ràpida i letal, ja que un parell de minuts més tard, Nico encertava amb el 0-1. Hauria pogut ampliar diferències amb dos ocasions de Genís i Nico, als minuts 24 i 32 i el Linyola hauria pogut empatar al 37, però ho va evitar el porter visitant, rebutjant la rematada local amb la punta dels dits.
La segona part va ser més avorrida i el nivell va baixar en qualitat. El Balaguer ja no va controlar el joc, va passar conflictes davant del joc més intens del Linyola i va crear poques ocasions de gol, per la qual cosa el marcador ja no es va moure i el partit va acabar amb el resultat de 0-1.