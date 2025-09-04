CICLISME
Les protestes a favor de Palestina deixen deserta l’etapa a Bilbao
L’arribada queda cancel·lada “per seguretat”
L’onzena etapa de la Vuelta a Espanya, amb sortida i arribada a Bilbao sobre 157,4 quilòmetres, va acabar ahir sense vencedor a causa de les protestes de manifestants propalestins contra la participació de l’equip Israel-Premier Tech. En els últims 500 metres, centenars de manifestants van fer onejar banderes palestines i van provar d’atansar-se al recorregut, la qual cosa va obligar l’Ertzaintza a desplegar-se per evitar la invasió de la calçada. El balanç dels incidents va ser de tres persones detingudes, cinc d’identificades i quatre agents ferits.
El conseller de Seguretat del Govern Basc, Bingen Zupiria, va lamentar aquests “comportaments incívics que atempten contra la seguretat i la convivència”, mentre que l’organització va decidir suspendre la meta a Gran Via per no poder garantir la integritat de corredors i públic. “Per motius de seguretat, els temps es prendran a 3 quilòmetres de la meta. No hi haurà guanyador d’etapa”, van confirmar els responsables de la Vuelta a través de Radio Vuelta.
Malgrat la cancel·lació, sí que es van validar els punts de la muntanya i de l’esprint intermedi. En l’aspecte esportiu, el dia va deixar un moviment important a la general: el britànic Tom Pidcock (Q36.5) i el danès Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) van marxar a l’Alto de Pike i van obrir una petita bretxa en el descens. Vingegaard, que ja vestia el mallot roig, va mantenir una renda d’uns deu segons sobre el portuguès Joao Almeida (UAE Team Emirates), avantatge que es va consolidar al neutralitzar l’etapa en els últims tres quilòmetres. El danès amplia així el seu marge al capdavant de la classificació en una jornada marcada més per la tensió fora de la carretera.