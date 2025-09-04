BÀSQUET
L’Hiopos exhibeix les noves equipacions amb què competirà en la seua segona temporada a l’ACB, que mostren simbologia local
El dissenyador lleidatà Dani Pujol s’ha inspirat en el territori
Disseny lleidatà, colors que representen Lleida i símbols de la ciutat. Així, amb Lleida a la pell, competirà l’Hiopos Lleida en la seua segona temporada a la Lliga ACB. El club, com en la seua estrena en una de les millors lligues del món, va triar un altre símbol lleidatà i universal, la Seu Vella, per presentar ahir les noves equipacions. En un acte que ja és tot un esdeveniment social, es van citar els jugadors i staff tècnic de l’equip, les jugadores del Robles Lleida, autoritats, patrocinadors, membres de les penyes i la societat lleidatana en general. Orgull mutu, de la ciutat cap al seu equip que competeix amb els grans i, com va dir el president, Albert Aliaga, “superorgullosos, sabem qui som, que representem Lleida i el territori i que som a l’ACB, gràcies als jugadors i als tècnics, però també gràcies a vosaltres perquè sense la vostra ajuda aquest projecte no seria viable”.
Dani Pujol, el dissenyador lleidatà de l’empresa MOD, del Grup Vall Companys, explicava que s’havia inspirat en els colors i els símbols que representen Lleida. La samarreta principal continua sent la bordeus, “el color de lleida i amb la flor de lis que representa la ciutat”, afegia. La segona equipació, d’un color groc verdós “mostra la fruita de Lleida, l’horta, l’agricultura que identica el territori” i finalment, la negra, amb la Seu Vella com a protagonista. “És una finestra que s’obre a la ciutat i al món, una foto feta des de l’interior del claustre. I es veuen quatre finestres que representen les quatre barres de la senyera, que també és a les samarretes.”
L’acte, al qual van assistir l’alcalde Fèlix Larrosa; el president de la Diputació, Joan Talarn; el subdelegat del Govern, José Crespín i la delegada de la Generalitat, Núria Gil, es va obrir amb un vídeo en el qual, en escenaris com el Barris Nord, un camp de fruita i la mateixa Seu Vella, Oriol Paulí, James Batemon i Cameron Krutwig lluïen les noves equipacions.
Crespín, en el seu parlament, va dir que “sou com la Seu Vella, un gran club que té una afició monumental i tot és patrimoni dels lleidatans”. Joan Talarn va dir que “el club ens representa a tots” i va destacar que “aquest estiu he vist nois i noies amb la vostra samarreta en nombroses poblacions lleidatanes”. Gil va recordar el repte de “continuar competint en l’elit” i Larrosa va valorar que l’Hiopos “projecta aquesta ciutat i heu fet un projecte que és un referent”.
L’equip disputa avui contra el Joventut el seu primer test
L’Hiopos Lleida disputa avui el seu primer partit de pretemporada. Serà davant del Joventut (20.30) dins del Torneig de Sant Julià de Vilatorta. Gerard Encuentra, que no podrà comptar amb John Shurna, per lesió, ni amb Zoriks, a l’Eurobàsquet, es va mostrar satisfet de com s’està desenvolupant la pretemporada. “Estic molt content de com estan treballant els jugadors. Ara mateix es noten les cames cansades, però això és habitual en pretemporada. Estem agafant bé els conceptes i ara tenim el primer partit davant d’un rival de la Lliga i a veure com ens trobem, sabent que el més important ara no és el resultat, sinó posar en pràctica el que estem treballant aquests dies”.
Va celebrar poder treballar amb la plantilla al complet, al contrari que l’estiu passat, malgrat que va incidir que “sí que ajuda, però ara el que veig són jugadors i cal construir un equip. Ells m’han de conèixer a mi i jo a ells. Estem en aquest procés i en el de posar hores a les cames”.D’altra banda, la Catalana va presentar ahir les Lligues Catalanes. L’Hiopos juga en un grup amb Manresa i Girona i el Cadí contra el Joventut.