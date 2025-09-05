HOQUEI
Pons Lleida i Cadí obren avui el torneig de la Seu, que reuneix vuit clubs
El Torneig Clyton-Cadí s’inicia avui a la Seu d’Urgell amb la participació de vuit equips sènior i ja convertit, en la tercera edició, en tot un referent de la pretemporada de l’hoquei català. En la categoria masculina obren avui el foc Pons Lleida-Cadí (21.00) i Igualada-Palafrugell (19.30), completant aquesta categoria l’Alpicat. En dones participen Vila-sana, Alpicat i Girona. La pràctica totalitat d’aquests clubs competeixen també amb equips de base, per la qual cosa, des d’avui i fins diumenge, 305 jugadors se citaran la Seu d’Urgell.
El torneig acollirà també el duel entre l’Alpicat i el Vila-sana que suposa el debut per a tots dos equips a la Lliga Catalana. Aquest partit, entre dos rivals que aquesta temporada tornaran a coincidir a l’OK Lliga, es disputarà demà a les 19.30. L’equip del Pla d’Urgell farà doblet en aquesta jornada, ja que prèviament, a les 14.00, s’enfrontarà amb el Girona. També l’Alpicat jugarà amb el Girona en un partit previst per diumenge a les 12.30.
El Pons Lleida, per la seua part, jugarà tres partits més, ja que dissabte es mesurarà contra l’Alpicat, d’OK Lliga Plata (11.00) i diumenge davant del Palafrugell (11.00) i l’Igualada (18.00).