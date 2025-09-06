El derbi, per al Pons Lleida
Imposa la seua condició d’equip d’OK Lliga per superar 1-14 el Cadí la Seu en la primera jornada del Torneig Clyton. L’urgellenc Jordi Badia va destacar que “tornar a casa sempre és especial”
El Pons Lleida va obrir amb una golejada la seua participació en el Torneig Clyton de la Seu d’Urgell, a l’imposar-se per 1-14 al Cadí la Seu, en un derbi desigual entre l’equip del Segrià, d’OK Lliga, i l’urgellenc, que ha ascendit a Nacional Catalana. El partit va suposar el retorn de Jordi Badia a la pista del pavelló en el qual va començar a formar-se com a jugador. “Ha estat una sensació molt especial tornar a la pista en la qual he estat més anys. Tornar a casa m’ha fet il·lusió, així com retrobar-me amb la gent amb qui vaig començar”, va explicar, i va afegir que “em satisfà especialment que el club de la Seu continua creixent, continua pujant de categories i sent ambiciós. Els desitjo tota la sort per a aquesta temporada”.
El partit, el primer dels quatre que el Pons Lleida afronta aquest cap de setmana a la Seu, va començar a decantar-se molt aviat a favor de l’equip d’Edu Amat. Als tres minuts ja guanyava 0-3 i al descans dominava el marcador 1-7. En la segona part va anotar set gols més, que es van repartir entre Darío Giménez (2), Nico Ojeda (3), Sebas Moncusí (3), Miguélez (2) i, amb un cada un, Jordi Badia, Fabrizio Ciocale, Sergi Duch i Martí Gabarró. El Pons Lleida s’enfrontarà avui davant decontra l’Alpicat, d’OK Lliga Plata (10.30) i demà, en l’última jornada del torneig, amb el Palafrugell (11.00) i l’Igualada (18.00).
L’entrenador de l’equip, Edu Amat, va dir que està “content pel partit que ha fet l’equip. Hem estat molt seriosos des del primer minut i no hem patit l’ansietat que de vegades es té en partits contra equips de categoria inferior. Hem pogut provar moltes coses”, va concloure.
Per una altra banda, el Pons Lleida estarà pendent del partit de Lliga Catalana que juguen avui Maçanet i Calafell (20.00 hores), del qual depèn si es classifica per a la Final Four de Lleida. Si guanya el Calafell està eliminat i si venç el Maçanet dependrà de la diferència de gols.
Vila-sana i Alpicat, avui a la Seu en partit de Lliga Catalana
Dins del Torneig Clyton-Cadí s’enfrontaran avui els dos equips lleidatans de l’OK Lliga Femenina. Vila-sana i Alpicat s’enfronten en un partit de la Lliga Catalana (19.30). Les del Pla d’Urgell afronten el duel amb nombroses baixes, ja que Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà i Anna Salvat estan amb Espanya preparant l’Europeu de la setmana que ve; Sandra Coelho amb Portugal i Gime Gómez i Laura Pastor són baixa per lesió. Mats Zilken, entrenador de l’Alpicat, admetia que “tenim una oportunitat perquè elles tenen moltes baixes, però és un partit de pretemporada i, malgrat que volem guanyar, no podem oblidar que el nostre objectiu és arribar bé a la Lliga”. Per la seua part, Lluís Rodero va lamentar les baixes i va assenyalar que “fa pocs dies que ens entrenem i ens ho prenem com una oportunitat per veure les joves”. El Vila-sana també juga a les 14.00 davant del Girona.