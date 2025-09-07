FUTBOL
El Balàfia sorprèn l’Alpicat i passa a la final
El Balàfia de Segona Catalana va donar la sorpresa ahir davant de l’Alpicat, de Primera, aconseguint l’accés a la final de la Copa Lleida després d’imposar-se per 1-0 amb un solitari gol de Torrelles.
A la primera part i malgrat ser d’inferior categoria, el Balàfia es va fer creditor de les millors ocasions, aconseguint trencar la igualada amb un gol de Torrelles al minut 21, que va driblar amb molta habilitat Sanz.
A la represa, l’Alpicat va pressionar, però no va poder trencar la sòlida línia defensiva local, que li va donar l’accés a la final que es disputarà el cap de setmana que ve a Torrefarrera.
Juneda i Balaguer es jugaran l’altra plaça a la final de la Copa Lleida
L’altre finalista de la Copa Lleida sortirà de l’eliminatòria entre Juneda i Balaguer que es disputarà avui al camp de futbol municipal de Juneda (18.00). Pel que respecta als de les Garrigues, arribaran després d’imposar-se al Tàrrega a domicili amb un solitari gol de Marc Camí. Malgrat les baixes i l’extrema igualtat, els de Pau Barrufet es van encomanar al seu porter, Marc Aceituno, que va ser clau per superar els quarts de final. Per la seua part, el Balaguer, de superior categoria (Primera Catalana), es va imposar al Borges en la tanda de penals (2-3) després de l’empat a dos en el temps reglamentari.