AUTOMOBILISME
Boya salva amb nota el primer envit a Monza
L’aranès va remuntar per ser cinquè i té més a prop el subcampionat
El pilot aranès Mari Boya (Campos Racing) va salvar ahir amb bona nota el primer dels dos envits per proclamar-se subcampió del món de Fórmula 3, al firmar una meritòria remuntada des de la dissetena plaça fins a la cinquena, que li permet fins i tot ampliar el marge respecte als seus perseguidors. El búlgar Nikola Tsolov (Campos Racing) es va quedar sense puntuar i Tim Tramnitz (MP Motorsport), el tercer en discòrdia en la lluita per la segona plaça del campionat, es va emportar la victòria i va ajustar la lluita, però va rebre una sanció després de la cursa que el va relegar al lloc 18 d’una graella molt compacta pel cotxe de seguretat.
Així, l’aranès té ara vuit punts de marge sobre Tsolov i 21 sobre Tramnitz, abans de la carrera d’avui, l’última del curs, que sembla un mà a mà entre els dos pilots de Campos per la segona plaça del campionat, amb avantatge de punts per a Boya i de posició per a Tsolov. El búlgar sortirà cinquè en graella, mentre que Boya, pilot de l’acadèmia d’Aston Martin, provarà de repetir la remuntada d’ahir des de la dissetena plaça.
De fet, el de Les ja va partir molt al darrere dels seus rivals ahir i va trobar la manera d’obrir-se pas entre la graella per fins i tot acabar al davant de Tsolov. L’aranès va saber com guanyar posicions i evitar els contactes amb els rivals i va acabar avançant el búlgar quan quedaven poques voltes per al final. Després d’un cotxe de seguretat que va deixar només una volta pendent a la resortida, Boya va guanyar un lloc per acabar sisè (cinquè arran de la sanció a Tramnitz), mentre que Tsolov va tocar amb un rival a l’últim revolt i va caure dels punts.
Verstappen firma la pole a Monza, al davant dels dos McLaren
� El neerlandès Max Verstappen (Red Bull), quàdruple campió del món, sortirà primer avui en el GP d’Itàlia, setzena prova del Mundial de Fórmula 1. Verstappen, de 27 anys, va aconseguir la seua 45a pole en F1, cinquena de l’any, al dominar la Q3 amb un temps de 1:18.792. Va avantatjar en 77 mil·lèsimes el britànic Lando Norris (McLaren), segon, i en 190 l’australià Oscar Piastri, també de McLaren i líder del campionat. Els Ferrari, que corren a casa, van ser quart i cinquè amb Charles Leclerc i Lewis Hamilton. El britànic, tanmateix, sortirà desè arran d’una sanció. Alonso, que va ser novè en la crono, avança un lloc i sortirà vuitè, després de quedar a 633 mil·lèsimes del temps de Verstappen, compartint fila amb el brasiler Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), setè.