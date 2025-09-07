FUTBOL
Derrota inicial: El Lleida CF cau en la seua estrena a Tercera RFEF
Acompanyat per un bon nombre d’aficionats desplaçats fins a Esplugues. Malgrat l’entrepussada, tornar a competir ja és una gran victòria
El Lleida va caure en el seu primer partit oficial de la temporada però, malgrat el resultat, veure de nou la samarreta –aquest any de la mà de Meyba– i escoltar una altra vegada la seua afició cantar ja va suposar una gran victòria. La continuïtat del club i el fet d’evitar-ne la desaparició va ser la millor notícia el mes de juliol passat, quan es va anunciar que, malgrat el descens administratiu, podria inscriure’s i competir a Tercera RFEF. Una temporada marcada pel rerefons extraesportiu, amb el concurs de creditors en marxa, que situa la gestió institucional en primer pla i relega l’àmbit esportiu a un segon.
Que les mirades estiguin posades en el que dictamini l’administrador concursal no significa que l’afició no celebri el retorn de l’equip sobre la gespa. El debut es produïa en un escenari totalment nou: el municipal El Molí de Can Vidalet, equip ascendit després de guanyar el play-off de Lliga Elit. Malgrat el descens i a trobar-se a la cinquena categoria del futbol espanyol, l’afició del Lleida va respondre de meravella, ocupant gran part del sector visitant de la grada.
L’afecte del públic el va sentir l’equip dirigit per Jordi Cortés, que va disposar de dos ocasions claríssimes abans dels deu minuts, totes dos firmades per Jorge Revert. El dorsal 7 dels lleidatans va avisar primer amb un xut desviat després d’una gran internada d’Alegre i poc després, dins de l’àrea petita, va rematar una pilota que havia salvat Totti, topant amb el pit del porter local. Un inici immillorable per als de la Terraferma, que van sortir amb una marxa més que els rivals.
A mesura que avançava el partit, els d’Esplugues van demostrar les raons del seu ascens. De les botes de Finot va arribar el primer avís amb un xut amb l’esquerra als vint minuts. I qui avisa no és traïdor: en una jugada aïllada i individual, el mateix Finot va conduir, va traçar una diagonal i va batre Satoca amb un xut sec i dur al pal curt. El Lleida va intentar reaccionar i Putxi va buscar sorprendre amb un córner olímpic que entre la mà del porter i el travesser van evitar que acabés a la porteria arlequinada.
Després del pas pels vestidors van ser els locals els qui van buscar amb més insistència la meta de Satoca. Al 51, el Can Vidalet hauria pogut ampliar distàncies, però Bru va enviar una pilota al pal. Des d’aleshores el futbol es va apagar: pèrdues de temps, imprecisions i canvis van frenar completament el ritme del duel. Amb ansietat per empatar, els de Cortés es van quedar amb deu per l’expulsió de Rusi a cinc minuts del final, al veure la segona targeta groga per unes mans. En el temps afegit, els locals també es van quedar amb un menys, per l’expulsió d’Owono en una baralla amb Sempé.
Jordi Cortés: “Aquest any toca picar pedra i aprendre dels errors”
L’entrenador del Lleida CF, Jordi Cortés, va valorar la derrota en el debut a Tercera RFEF assenyalant que el partit hauria pogut canviar amb les ocasions inicials. “Al minut 10 hauria pogut ser un 0-1 i el guió hauria estat diferent. Hauríem d’haver aprofitat aquells primers minuts en què ells tenien els nervis de l’estrena”, va afirmar.
Malgrat l’entrepussada, Cortés va agrair el suport de l’afició desplaçada i es va mostrar optimista de cara al futur: “És un any de purgatori, d’anar a camps complicats i de picar pedra. Els jugadors tenen potencial i marge de millora. Hem d’aprendre ràpid, sumar punts i reforçar-nos a dalt, la qual cosa és una assignatura pendent.”