CICLISME
Marc Soler s’endú una etapa paralitzada per les protestes per Palestina
El català inscriu el seu nom a La Farrapona
El català Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) va guanyar ahir l’etapa 14 de la Vuelta a Espanya 2025, desenvolupada sobre 135,9 quilòmetres amb sortida a Avilés i arribada a La Farrapona, cim on el danès Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) va mantenir sense ensurts el mallot roig com a líder de la classificació general. L’inici de la jornada es va tornar a veure obstaculitzat per centenars de persones manifestant-se amb banderes de Palestina i criticant que l’equip Israel-Premier Tech continuï competint en aquesta edició de la Vuelta. Fins i tot el Govern del Principat es va absentar de forma oficial durant el pas de la cursa per terres asturianes. En aquest sentit, l’equip israelià va anunciar la retirada del mallot dels seus corredors del nom del país per “prioritzar la seguretat” dels seus ciclistes i “de tot el pilot, donada la perillositat d’algunes protestes” pro-Palestina.
Passada aquesta tensió del terreny neutralitzat, després de la sortida llançada va atacar el belga Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) i l’equip Bahrain Victorious va respondre mitjançant el colombià Santiago Buitrago, l’italià Antonio Tiberi i l’anglès Finlay Pickering per impulsar una fuga composta per 25 participants al quilòmetre 18 de la cursa.
A 7 quilòmetres d’aquest cim va marxar el neerlandès Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL) per crivellar el pilot. Van patir l’italià Giulio Ciccone (Lidl-Trek) i el colombià Egan Bernal (INEOS Grenadiers) alhora que l’UAE marcava el ritme amb un Bjerg imperial. Sense moviments entre els gallets, i just abans d’encarar La Farrapona, Soler es va desenganxar del noruec Johannes Staune-Mittet (Decathlon AG2R La Mondiale) quan hi havia fort vent de cara. Amb un temps de 3h48:22 a Lagos de Somiedo, Soler va aconseguir el seu primer triomf en aquesta Vuelta, el setè del seu equip i el tercer amb rúbrica espanyola el 2025.
Avui es disputarà la quinzena etapa, entre A Veiga/Vegadeo (Astúries) i Monforte de Lemos (Lugo), de 167,8 quilòmetres.