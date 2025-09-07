FUTBOL
Tret de sortida per al nou AEM
Debut davant del Cacereño (12.30). Estrena de lliga al Camp d’Esports
L’AEM arrancarà avui (12.30/Lleida en Joc) la temporada de lliga 2025/2026 amb un xoc davant un dels rivals forts de la Primera RFEF, el CP Cacereño. Les lleidatanes començaran així una nova etapa sota les ordres de Joan Bacardit i ho faran a la seua nova casa, el Camp d’Esports, deixant enrere el Recasens per l’acord de col·laboració que van tancar amb el Lleida CF el mes de juliol passat.
Les del Segrià, que l’any passat van aconseguir jugar la promoció d’ascens a Lliga F i van caure en les semifinals davant del DUX Logronyo per 3-2, afrontaran el debut de lliga després d’acabar invictes la pretemporada. Al llarg de set partits van firmar un parcial de 4 victòries –davant de Badalona Women, Ona Sant Adrià, Saragossa i Cornellà– i 3 empats –davant de l’Espanyol, el DUX Logronyo i l’Ona Sant Adrià–. Tot i així, el tècnic Joan Bacardit va assegurar que “no perdre en pretemporada és indiferent. Aquí valorem més les sensacions, que han estat com una muntanya russa. Però són positives i hem anat de menys a més”.
Pel que respecta al seu rival, les d’Extremadura arriben al Camp d’Esports després de firmar una fantàstica campanya 2024/25 en la qual van arribar a la final del play-off d’ascens, caient a la final davant del DUX Logronyo (6-1). Bacardit, per la seua part, va assegurar que “el Cacereño és dels millors equips de la categoria en el domini del joc aeri, la intensitat i els duels”. “Serà el partit més físic del curs i haurem d’estar preparades”, va afegir.
Tot i així, una de les claus del xoc per a les lleidatanes estarà en la gran mida del terreny de joc que, segons el tècnic, els pot beneficiar ja que “al joc del Cacereño l’afavoreix un camp petit”. El matx contra el conjunt verd-i-blanc serà el debut oficial de les noves jugadores del projecte lleidatà, que aquest estiu s’ha reforçat amb 9 fitxatges per pal·liar les 12 baixes. Quant a les lesions, l’AEM no podrà comptar amb Laura Fernández i María Lara.