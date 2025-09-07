El triomf d’Álex Márquez a Montmeló talla la ratxa del seu germà Marc
Ángel Piqueras ha guanyat en Moto3 i Dani Holgado ha vençut en Moto2
El pilot de Cervera Álex Márquez (Ducati) ha guanyat per davant del seu germà Marc (Ducati) la carrera llarga en MotoGP durant el Gran Premi de Catalunya, quinzena cita del Campionat del Món, mentre que l’italià Enea Bastianini (KTM) ha completat el podi d’aquesta mateixa categoria.
L’acció sobre el Circuit de Barcelona-Catalunya ha començat amb Moto3, on ha guanyat el d'Ayora Ángel Piqueras (KTM) per davant del sevillà José Antonio Rueda (KTM), líder del Mundial i que ha remuntat després d’haver fet una 'long lap penal’. El japonès Taiyo Furusato (Honda) ha estat tercer i ha deixat sense premi al puertollanero David Almansa (Honda).
Després ha arribat Moto2, on Dani Holgado (Kalex) ha liderat des de la 'pole' fins el final davant del seu homònim Muñoz (Kalex), que ha acabat tercer per darrere de l’anglès Jake Dixon (Boscoscuro). El madrileny Manu González (Kalex) ha acabat quart i ha ampliat el seu lideratge del Mundial perquè el Arón Canet (Kalex) ha caigut i ja no ha tornat.
El plat fort a Montmeló ha arrancat amb Marc Márquez depassant el seu germà Álex en una sortida on Pedro Acosta (KTM) ha assolit la tercera plaça en detriment del francès Fabio Quartararo (Yamaha). A l’inici de la quarta volta ha recuperat Álex Márquez el lideratge i en començar la cinquena ha posat en alt Acosta a Marc, amb Bastianini sotjant just darrere.
Mentrestant, el també italià Francesco Bagnaia (Ducati) ha remuntat des del seu vint-i-unè lloc a la graella fins a rodar vuitè després de consumir el primer terç de la cursa a 24 voltes en total. Un altre nom il·lustre, Jorge Martín (Aprilia), igualment rodava lluny de la lluita pel podi entre Bastianini i Acosta.
No obstant, el 'Tauró' de Mazarrón ha acusat la prematura degradació del pneumàtic tou que havia muntat a la seua roda posterior i s’ha allunyat d’un Bastianini que aguantava sense problemes al tercer lloc. Davant, els germans Márquez s’han donat certa treva i Marc no ha arriscat malgrat tenir opció de llaurar-se un 'partit point' de títol si guanyava aquí.
El més gran dels Márquez s’ha conformat llavors amb el segon lloc a la meta definitiva i amb veure Álex aconseguir el seu segon triomf d’aquesta temporada en la cilindrada 'reina' del Mundial de motociclisme, la corona del qual no obstant sembla ja destinada al cap del seu germà.