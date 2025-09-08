FUTBOL
Espanya s’exhibeix a Turquia
Resol amb una golejada la sortida més exigent en el seu camí cap al Campionat del Món. Pedri va obrir i va tancar el marcador, que va completar Merino amb un triplet i va arredonir Ferran Torres
❘ KONYA ❘ La sortida més complexa d’Espanya camí del Mundial 2026 la va solucionar amb un recital històric a Konya, minimitzant Turquia (0-6) amb un recital futbolístic que li atorga el liderat del Grup E i encarrila l’accés amb un triplet de Mikel Merino, doblet de Pedri i un gol de Ferran Torres.
Conscienciada que era el partit clau per a la classificació directa al Mundial 2026, torneig assenyalat en roig per una generació que s’ha entossudit a fer història, Espanya es va posar el seu millor vestit. Ja havia demostrat a l’Eurocopa 2024, davant de l’amfitriona Alemanya, que no hi ha ambient que l’intimidi. No ho aconseguiria Turquia, que va treure el partit d’Istanbul i el va traslladar a Konya buscant més pressió ambiental.
La va apagar en sis minuts una selecció que broda el futbol. En temps diferents, amb un futbol evolucionat, però atansant-se a l’excel·lència de la generació daurada espanyola que va guanyar l’únic Mundial entre dos Eurocopes inoblidables. Espanya exhibeix totes les qualitats que persegueix qualsevol equip. Intensa, tranquil·la amb pilota, brillant, insaciable, tan dominant com vertical. Empetiteix rivals.
Amb mobilitat contínua, oferint sempre línies de passada a qui té la pilota. Generant situacions d’un contra un en bandes per exhibir extrems. Defensant amb la mateixa intensitat en els ajuts. Un recital per al record a Konya, on va marcar en 45 minuts més gols dels que havia fet en cinc precedents en visites a Turquia, per arribar al descans amb un 0-3 incontestable. Tres gols que haurien pogut ser sis amb una mica més de precisió en la rematada.
A dos partits del seu rècord històric de duels sense perdre, amb 27 de consecutius. Molt aviat, com a Bulgària tres dies abans, Espanya va llançar un missatge. En el mateix minut marcava, el sis, amb Pedri iniciant el compte de gols. Espanya havia apagat la pressió ambiental amb possessió efectiva, transmetent una tranquil·litat que es va personificar en Pedri. En el seu segon intent, després de topar amb Cakir, segons després va llançar una temptativa al seu defensor i va col·locar el seu cop amb la dreta a la xarxa on l’estirada del porter turc era improductiva. Tot això amb un Lamine Yamal que va oferir tot un recital, al qual només li va faltar el gol. Sí que va marcar abans del descans Merino, que va firmar dos gols.
A la segona part, amb tot sentenciat, la consigna de De la Fuente va ser clara. Vol un equip en continu creixement. Prohibit relaxar-se com a Bulgària des de la superioritat. Els seus jugadors li van fer cas. Turquia va ser castigada sense pietat al contraatac.
Va marcar Ferran Torres, va repetir Merino i va tancar el marcador el mateix que l’havia obert, Pedri.