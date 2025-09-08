HOQUEI
El Pons Lleida, campió del Trofeig Clyron-Cadí a la Seu
L’equip d’Edu Amat va guanyar els quatre partits i el Vila-sana venç en dones
El Pons Lleida es va adjudicar ahir la tercera edició del Trofeig Clyton-Cadí que s’ha celebrat a la Seu d’Urgell durant aquest cap de setmana i que ha comptat amb vuit clubs, cinc de masculins i tres de femenins que, juntament amb la participació d’equips de base de gairebé tots ells, ha reunit poc més de 300 jugadors en el que ja és una cita referencial de la pretemporada de l’hoquei català. El trofeu en la categoria femenina ha estat per al Vila-sana que, com el Llista, ha guanyat tots els seus partits.
El Pons Lleida va afrontar ahir una doble jornada. Al matí va derrotar el Palafrugell, d’OK Lliga Plata, per 5-3, mentre que en el partit que tancava el torneig va derrotar l’Igualada, d’OK Lliga, per 4-1. Quatre partits per a l’equip d’Edu Amat i quatre victòries, ja que divendres, en la jornada inaugural, va superar per 1-14 el Cadí la Seu i dissabte va superar per 4-2 l’Alpicat, d’OK Lliga Plata. Amb Pons Lleida i Igualada ocupant les dos primeres posicions del torneig masculí, la tecera va ser per al Cadí, equip organitzador, que ahir es va imposar per 4-2 a l’Alpicat, que acaba quart, sent la cinquena i última posició per al Palafrugell.
En la competició femenina el trofeu se l’ha emportat el Vila-sana, que va guanyar els dos partits que va jugar, tots dos dissabte, superant 6-2 el Girona i 3-1 l’Alpicat, partit aquest que també comptabilitzava per a la Lliga Catalana.
Després de quedar-se fora de la Final Four de la Lliga Catalana, el Pons Lleida afrontarà dos partits amistosos durant aquesta setmana. Demà rebrà a l’Onze de Setembre el Reus, en un partit previst per a les 19.00, mentre que el segon partit de preparació serà dissabte, tambien al pavelló lleidatà, en aquesta ocasió davant l’equip francès del Saint-Omer, un dels equips capdavanters de la Lliga gal·la. Aquest partit es disputarà a les 17.00.
D’altra banda, ahir es va completar la relació d’equips que disputarà a Lleida la Final Four de la Lliga Catalana. El Barça, que es va classificar ahir al derrotar 6-1 el Caldes, s’enfrontarà en semifinals el dia 11 a l’Igualada (18.30), mentre que a les 16.00 jugaran Reus i Calafell. La final serà diumenge.