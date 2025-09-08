Qui és qui al CFJ Mollerussa? Repassem la plantilla que jugarà a Tercera RFEF
El Mollerussa inicia el seu primer curs complet amb Subies al capdavant
El Club Futbol Joventut Mollerussa, que ve de mantenir la categoria, iniciarà el primer curs complet amb Andreu Subies al capdavant del club, després que arribés a meitat de la campanya passada. Un Subies que vol fer gran un Mollerussa com ja va aconseguir elevar fa anys el nivell del Benavent, que és una entitat molt més modesta que el club de la capital del Pla d’Urgell. Estabilitat econòmica i institucional, plans de reconversió en SAE i creació i potenciació del futbol femení són les línies mestres del full de ruta de Subies i la seua junta.
Esportivament, el Mollerussa aspira de nou a la permanència, però sense haver d’esperar a l’últim moment. El tècnic Kiku Parcerisas, qui va portar Subies després de destituir Moha El Yaagoubi, podrà començar una campanya des de l’inici amb la tranquil·litat i confiança que fa haver pogut implantar les seues idees des de la pretemporada.
