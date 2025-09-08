Qui és qui a l'AEM? Repassem la plantilla que jugarà a la Primera RFEF Femenina
Després de dos play-offs seguits i en ple centenari, el conjunt lleidatà canvia el Recasens pel Camp d’Esports, on Joan Bacardit s’estrenarà a la banqueta
El conjunt lleidatà, amb la tornada de Roger Lamesa com a director esportiu, ha aconseguit mantenir peces importants de l’equip que va firmar una històrica tercera plaça la passada campanya. Segueixen les defenses Loba, Vero Herrera, Peñalver i Blasco; Inés Faddi, la màxima golejadora de l’any passat, Noe Fernández, i Paula Ransanz, al centre del camp; a més de les atacants Evelyn, María Lara i Laura Fernández, aquesta última encara lesionada.
Les deu jugadores renovades han rebut durant l’estiu nou fitxatges: la portera Lucía Alba, les defenses Paula Rojas, Nora Sánchez i Ana Fernández; Honoka Yonei a la sala de màquines; María Amaya i Cintia Hormigo com a jugadores de banda; i les atacants Marta Charle i Carlota Acín. Totes elles completen una plantilla polivalent, construïda per jugar amb un esquema de tres centrals i que deixa espai a joves del filial que s’estrenarà a Segona RFEF com Ari Bosch, Abril Francès, Laia Ojeda, Helena Sánchez o les porteres Xènia Siuraneta, María Hueto i Keila Cardeiro, que s’hauran d’alternar el rol de portera suplent en una plantilla que tanca la pretemporada invicta, amb quatre victòries i tres empats, després de mesurar-se en la preparació a tres equips de Lliga F i a quatre de categories inferiors, en assajos interessants per desplegar la nova proposta de joc.
