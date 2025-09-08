Qui és qui a l'Atlètic Lleida? Repassem la plantilla que jugarà a Segona RFEF
L’equip que entrena Gabri Garcia manté onze jugadors del curs passat i ha fet quinze fitxatges
El partit que va disputar aquest cap de setmana al Camp d’Esports l’Atlètic Lleida ja formarà per sempre part de la història del club lleidatà. No és simplement el primer matx d’un nou curs, és el primer que l’equip disputa a Segona RFEF, categoria en la qual debuta i és el primer al Camp d’Esports com a escenari, després d’haver jugat fins ara al Municipal Ramon Farrús.
Ha estat un viatge curt en distància entre els dos camps, tot just dos o tres quilòmetres, però llarg en dificultats a superar. Després d’una passada temporada a Tercera RFEF, en la qual l’equip entrenat per Gabri García va buscar l’ascens en un play-off en què va caure eliminat pel Badalona el mes de maig passat, l’oportunitat de jugar a la quarta categoria estatal els va arribar propiciada per la mala situació econòmica del Lleida CF.
El veterà club lleidatà va perdre la seua plaça a Segona RFEF pels deutes amb la plantilla que no va poder afrontar i la Federació Espanyola de Futbol el va fer baixar a Tercera i va posar la seua plaça a la venda. L’Atlètic Lleida va abonar els 288.920 euros que l’organisme demanava i, el 9 de juliol, el Jutge Únic de Competiciones No Professionals de l’RFEF li va adjudicar la plaça.
A partir d’aquí, el club va accelerar per formar una plantilla competitiva a la nova categoria i va veure complert també el seu desig de tenir el Camp d’Esports com a escenari després de firmar un acord amb el Lleida CF per compartir l’estadi. No només seran aquests clubs els que hi jugaran, també ho farà l’AEM, de la Primera RFEF Femenina, que també inicia avui la Lliga (més informació a les pàgines 30 a 32).
Quant a la plantilla amb la qual l’Atlètic Lleida afronta aquesta nova etapa, compta amb una bona dosi de talent lleidatà i hi continuen onze jugadors de la passada temporada i han arribat quinze cares noves. Segueixen Pau Torres, Boris Garrós, Jordi Ortega, Soule Sidibé, Joan López Joanet, Moró Sidibé, Nil Sauret, Marcel Samsó, Dauda Kone, Guillermo Cucurull i Roger Alcalà. Pel que fa als fitxatges, són Joan Campins (Lleida CF), Juan Agüero (Logronyès), Asier Ortiz de Guinea (Mirandés B), Marc Arnau (Mollerussa), Nico Magno (Barbastre), Bilal Achhiba (Andorra FC), Lamine Diaby (Calahorra B), Giovanni Navarro (Alzira), Kuang Zhaolei (FC Damm), Pablo Bolado (Unin Sur Yaiza), Carlos Mas (Atlètic Astorga), Steve Aldo One (Hospitalet), Alya Camara (Sabadell B), Achraf Boumenjal (Jong Utrecht) i Álvaro Santana (Las Palmas Atlètic).
No ho veus bé? Amplia la fotografia clicant aquí.