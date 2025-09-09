HOQUEI
Espanya debuta a l’Europeu amb una golejada sobre França
Les jugadores de Vila-sana van firmar 5 gols
La selecció espanyola femenina d’hoquei es va estrenar ahir en el Campionat d’Europa que es disputa a la localitat portuguesa de Paredes, amb una severa golejada sobre França (8-0), en un partit en el qual el combinat estatal va començar a marcar molt aviat les diferències que hi ha entre els dos equips.
Espanya, que ha guanyat els set últims europeus de forma consecutiva, disputa aquest torneig amb quatre jugadores del Vila-sana, Victòria Porta, Anna Salvat, Aina Florenza i Elsa Salvañà. Les tres primeres van ser titulars i cinc dels vuit gols els van firmar les jugadores de l’equip del Pla d’Urgell: Florenza (3), Porta (1) i Salvañà (1).
Aina Florenza, un dels fitxatges que ha fet el Vila-sana, va marcar els dos primers gols de l’equip als minuts 2 i 6. El 3-0 amb què es va arribar al descans el va anotar Mariona Colomer al minut 17.
Sense temps a relaxar-se, tot just començar la segona part van arribar dos gols més. Marta Piquero va fer el 4-0 al 26 i Aina Florenza va transformar el 5-0 al 27. La jove Elsa Salvañà va fer el 6-0 al minut 35 i, en la recta final del partit, Victòria Porta va firmar el 7-0 al 47 i María Sanjurjo el 8-0 a falta de 4 segons.
Espanya afrontarà avui el segon partit d’aquesta fase de grups de l’Europeu mesurant-se a Itàlia a les 18.00.