FUTBOL
L’Andorra encaixa a Eibar la primera derrota
L’Eibar no es va despenjar de la zona alta de la Segona divisió a l’imposar-se ahir a l’Andorra per 2-0 a Ipurua, en el partit que va tancar la quarta jornada. Els dos equips van perdonar les dos millors ocasions del primer temps, sobretot en el cas local amb un penal aturat per Nico Ratti a José Corpas, i a la segona part va canviar l’escenari amb el matiner gol de Sergio Cubero (1-0). El conjunt andorrà, amb la presència a la llotja de Gerard Piqué, es va llançar a buscar l’1-1, però no va tenir punteria amb el pal evitant la igualada, i l’Eibar va sentenciar en els compassos finals amb el gol de Javi Martínez per acabar amb l’invicte del seu rival (2-0) i situar-se amb 7 punts a la taula.
Després de quatre jornades disputades, és líder el Racing, que ha guanyat els seus quatre partits, amb l’Sporting segon a tres punts.