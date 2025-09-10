Partits de l'Hiopos Lleida a TV3 i TVE: fins a catorze duels seran retransmesos en obert
DAZN emetrà la resta
Enguany l'Hiopos Lleida podrà veure’s, en principi, en obert a la televisió en catorze partits. A la pista del Barça i a casa davant del Tenerife i l’Andorra pels canals de TVE. I la resta per TV3: fora davant de Joventut, Manresa, Bilbao i Girona, i al Barris Nord davant de Baskonia, Manresa, Girona, Joventut, Barça, Bilbao i Gran Canària. DAZN retransmetrà la resta.
L'equip obrirà la Lliga el 4 d’octubre a les 21.00 amb Breogán
L’Hiopos Lleida començarà la Lliga Endesa 2025-26 rebent el Breogán el dissabte 4 d’octubre a les 21.00 hores al Barris Nord. L’Associació de Clubs de Bàsquet (ACB) va publicar ahir el calendari complet de la competició.
Després del seu debut davant del Breogán, l’Hiopos Lleida visitarà el Barça en la segona jornada (12 d’octubre, 12.30), per posteriorment rebre el València Basket (19 d’octubre, 17.00) i jugar contra el Granada al Barris Nord (25 d’octubre, 18.00). Així mateix, la cinquena jornada l’enfrontarà com a visitant amb el Joventut (2 de novembre, 12.00). Un dels partits més esperats per l’afició bordeus serà la visita del Reial Madrid al Barris Nord, programada per al dissabte 20 de desembre corresponent a la jornada 11. Serà a les 19.00 hores.L’última jornada, la 34, està prevista que es disputi en principi el divendres 29 de maig, on hi haurà horaris unificats, encara que l’ACB els definirà quan s’atansi la data. L’Hiopos Lleida tancarà la temporada regular visitant l’UCAM Múrcia.