HOQUEI
Pons Lleida i Reus es neutralitzen al final
Els dos equips van marcar a l’últim minut per acabar empatant a dos
❘ lleida ❘ El Pons Lleida i el Reus van firmar ahir taules en un test de pretemporada a l’Onze de Setembre que semblava encaminat a l’1-1 però que, després d’un gol per bàndol a l’últim minut, va finalitzar amb 2-2 en el marcador. El conjunt lleidatà va anar de més a menys i, malgrat avançar-se dos vegades, no va poder emportar-se la victòria.
L’equip lleidatà va sortir al partit amb bon to, en uns primers minuts amb ritme baix i dos ocasions molt clares de Sergi Duch. Per contra, el Reus, que ahir no comptava amb el meta Càndid Ballart ni amb Martí Casas (recentment desembarcats de l’Europeu), només va avisar amb un intent de Roger Fargas, abans que el Pons Lleida s’avancés mitjançant Sebas Moncusí. En el minut 13, el llistat es va treure un gran tret des de la cantonada de l’àrea que va significar l’1-0 que es va mantenir fins ben entrada la segona meitat. El conjunt d’Edu Amat va estar actiu amb la bola i va evitar gairebé sempre que un Reus poc precís inquietés al contraatac, però no va aconseguir ampliar la renda malgrat tenir opcions just després de l’1-0. En menys de cinc minuts, el mateix Moncusí, Jordi Badia i Nico Ojeda van tenir les seues respectives oportunitats, però sempre van fallar en la definició i el ritme va baixar en el tram final abans del descans.
En el segon temps, el Reus es va ajustar millor i va anul·lar els d’Edu Amat, que no van aprofitar dos minuts de superioritat per la targeta blava al visitant Casas, malgrat una clara ocasió de Martí Gabarró. Després de minuts en què no passava res, més enllà d’un avís de Guillem Jansà, el Reus va fer l’1-1 en la falta directa per la desena falta local. L’empat va fer reaccionar el Pons Lleida, que en els últims minuts va tornar a córrer al contraatac. Duch, Darío i Gabarró van errar les seues opcions, de la mateixa manera que el visitant Fargas va malgastar un clar mà a mà. Quan l’1-1 semblava definitiu, Nico Ojeda es va treure una fuetada des de la mitjana distància que va significar el 2-1 amb 55 segons restants, prou temps perquè l’equip visitant ataqués sense porter i tornés a igualar amb el 2-2 de Fargas a quatre segons del final.
Amat: “No estic gaire content amb el partit”
El tècnic del Pons Lleida, Edu Amat, va restar importància a l’empat i va afirmar que “el resultat m’és absolutament igual”, encara que va admetre que el gol final evidencia que “hem de treballar el 5 per a 4”. Va reconèixer que l’equip encara ha d’acoblar la gent nova i guanyar automatismes, i es va mostrar crític: “No estic gaire content amb el partit, hi ha hagut massa accions de desconnexió.” També va assenyalaren el matx “falta de tensió, passades mal fetes i poc ritme de circulació”. “Hem de jugar més estructurats”, va insistir.