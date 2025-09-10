HOQUEI
Victòria Porta obre una altra golejada d’Espanya
La selecció espanyola femenina continua amb pas ferm a l’Europeu i, després d’estrenar-se amb un 8-0 davant de França, ahir va resoldre el segon partit de la fase de grups amb una altra contundent golejada davant d’Itàlia (0-5), en la qual la lleidatana Victòria Porta va obrir el marcador en els últims minuts de la primera meitat. El combinat espanyol, amb tres jugadores del Vila-sana a més de Porta (la portera Anna Salvat i les incorporacions Elsa Salvañà i Aina Florenza), va completar la golejada a la segona meitat, amb el definitiu 0-5 de Florenza i colidera el grup amb sis punts amb Portugal, l’altra gran favorita, a qui s’enfronta avui (19.30) per culminar una fase de grups que només serveix per ordenar els encreuaments de quarts de final davant d’un dels rivals del grup B, a priori de menor nivell, i la resta del quadre final.