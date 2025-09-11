FUTBOL
A la següent ronda
L’Atlètic Lleida aconsegueix la primera victòria al Camp d’Esports al vèncer el Tudelano per 1-0 en els setzens de la Copa Federació. Un gol en pròpia meta va decantar un duel molt ajustat
❘ llEIDA ❘ El partit va començar amb un plantejament atípic, el Tudela dominava lleugerament la possessió, mentre l’Atlètic Lleida sortia amb la seua tirant el fora de joc fins al centre del camp. Tot i així, a l’Atlètic Lleida li costava generar i triangular, amb un centre del camp molt poblat i amb poc encert en les incursions dels carrilers.
Els de Gabri, tanmateix, van tenir l’ocasió més clara del primer temps en el minut 23. El punta Carlos Mas va lluitar una pilota botant entre els dos centrals i després de guanyar la posició no va poder acomodar-se per empalmar un tret que es va estavellar al cos del porter Yoel, en l’única ocasió destacada del primer temps.
A la segona part, l’Atlètic Lleida, en el pla defensiu, continuava amb la seua efectivitat a l’hora de tirar el fora de joc, deixant el Tudelano sense poder arribar ni tan sols a la frontal. En l’ofensiu, l’equip lleidatà va trobar el premi en un dels gols córners que van servir els locals a l’inici del segon temps. A l’hora de partit, Agüero va servir un córner molt tancat que va provocar els dubtes del porter Yoel, que no va poder atallar bé la pilota i la va deixar morta a l’àrea petita, amb l’infortuni que per la inèrcia del seu salt va acabar enviant la pilota a la xarxa (1-0).
Després del gol, el matx va seguir amb la seua tònica: moltes targetes i fores de joc, alguns dels quals polèmics, provocant que la banqueta visitant entrés en una voràgine de protestes que afavoria l’Atlètic Lleida, que al 90 hauria pogut sentenciar mitjançant Moró, però sol davant del porter va creuar massa el tret. D’aquesta manera, els de Gabri sumen la primera victòria al Camp d’Esports i ja esperen rival per a la següent ronda la setmana que ve, que avui mateix coneixeran.
Sobre l’estratègia de tirar el fora de joc, el tècnic de Sallent va dir que “és molt arriscat però el portem treballant des de l’any passat”. Va destacar que “estic content que els centrals poc habituals hagin respost bé”.
Gabri: “Volem tenir tots els jugadors endollats”
��entrenador de l’Atlètic Lleida, Gabri Garcia, va mostrar la seua satisfacció arran de la victòria a la Copa Federació quan va declarar que “l’objectiu de jugar aquesta competició és que vull tenir tots els meus jugadors endollats”, per afegir que “vaig ser jo qui va proposar al club jugar aquesta competició perquè cal donar continuïtat als jugadors que no tenen tants minuts el cap de setmana”.