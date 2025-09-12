FUTBOL
Els joves demanen pas
CF Linyola. Seran 15 temporades consecutives a Segona Catalana amb el repte de tornar a trepitjar la zona alta de la taula i amb un equip rejovenit al retirar-se els més veterans
El CF Linyola afronta una nova campanya amb l’objectiu de lluitar pels llocs de play-off. Serà la quinzena temporada consecutiva a Segona Catalana, una mostra de la solidesa i continuïtat del projecte, per a un club amb més de 100 anys d’història. La passada temporada l’equip va finalitzar en desena posició, però aquest estiu s’ha apostat fort per un canvi de rumb amb l’arribada d’Àlex Farré a la banqueta.
El nou tècnic ha liderat una profunda renovació a la plantilla, rejovenida amb nou incorporacions de jugadors que afrontaran la seua primera experiència com a amateurs. El mateix Farré reconeix que la prioritat ha estat donar un aire fresc al vestidor després d’algunes baixes de jugadors veterans: “De les incorporacions que hem fet, cap no supera els 20 anys. Hem passat d’una mitjana d’edat de 27 anys i mig, a 24. Tenim un equip molt jove, amb nois de 18, 19 o 20 anys.”
El repte serà atansar-se a la zona noble de la classificació encara que conscients que la joventut pot passar factura en l’arrancada de lliga. “Sabem que al principi potser perdem punts per la inexperiència, però són jugadors amb potencial. El nostre objectiu és lluitar pel play-off, com sempre ha fet aquest club”, va subratllar.