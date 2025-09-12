HOQUEI
L’Alpicat cau a Cerdanyola i es queda sense Final Four
L’equip de Mats Zilken ha perdut els dos partits que ha disputat
L’Alpicat, equip que aquesta temporada tornarà a competir a l’OK Lliga Femenina després del brillant ascens aconseguit la passada temporada, no estarà a la Final Four de la VI Lliga Catalana Femenina, que es disputarà al Palau de Plegamans els propers dies 19 al 21. Ahir va perdre per 3-0 a la pista del Cerdanyola, per la qual cosa se’n va de la competició havent perdut els dos partits que ha disputat, amb un sol gol a favor i sis d’encaixats.
El seu primer matx en aquesta competició el va disputar el cap de setmana passat a la Seu d’Urgell i va perdre 1-3 davant del Vila-sana, en un xoc en el qual les del Pla d’Urgell van ser superiors malgrat les moltes baixes amb què les de Lluís Rodero afronten la competició.
Ahir les opcions d’estar entre els quatre millors equips del torneig passaven per guanyar el Cerdanyola, però les jugadores que entrena Mats Zilken van sucumbir 3-0.
El Cerdanyola, on juga l’exjugadora del Vila-sana Dana Antón, es va avançar al 8 amb un gol de Noa González. Amb 1-0 es va arribar al descans i al cap de poc d’iniciar-se la segona part Irene Torres va firmar el 2-0 (minut 28). El marcador final el va tancar per al Cerdanyola de nou Noa González en el minut 48.
El campió d’aquest grup, que es classificarà directe per a la Final Four de la propera setmana, sortirà del duel que disputaran demà el Vila-sana i el Cerdanyola (12.30).