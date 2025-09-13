BÀSQUET
Encuentra: “L’evolució de l’equip va molt bé”
L’Hiopos Lleida juga avui a Andorra el seu tercer partit amistós
L’Hiopos Lleida disputa avui el seu tercer amistós de la pretemporada. L’equip de Gerard Encuentra visita l’Andorra al pavelló del Prat Gran d’Escaldes Engordany (19.30) en el VIII Trofeu d’Escaldes Engordany, en un partit en què el tècnic lleidatà dona una importància relativa al resultat, ja que el més important és anar conjuntant l’equip de cara a l’inici de la Lliga, que serà el 4 d’octubre al Barris Nord davant del Breogán.
L’equip lleidatà ha disputat fins ara dos partits, en els quals ha patit sengles derrotes, 78-62 davant del Joventut i 81-78 davant del Manresa, ambdós dins del Torneig de Sant Julià de Vilatorta. L’Andorra, per la seua part, també ha disputat dos partits, saldats amb victòria davant del Manresa (101-96) i derrota davant del París (90-103).
“És un entrenament que ens ha de servir per posar en pràctica tot el que hem estat treballant”, explicava ahir Gerard Encuentra. “Ara es tracta d’intentar crear noves sinergies i Andorra serà una bona prova perquè juguem davant d’un rival de la nostra lliga, que ens exigirà molt”, va afegir. Així mateix, “el menys important és el resultat, i el que busquem és anar agafant rodatge... serà un bon entrenament per continuar progressant”, va assenyalar el tècnic de l’Hiopos Lleida.
Sobre la pretemporada, una vegada incorporat Kristers Zoriks, va indicar que “estem treballant bé, sempre hi ha algun jugador que té alguna molèstia i ha de parar, encara que això ens passa a tots els equips, però ara ja estem tots i creixent dia a dia. L’evolució, dins dels paràmetres que jo busco, està anant molt bé”, va concloure.
D’altra banda, el club va anunciar ahir que Natural Optics s’ha convertit en nova empresa patrocinadora del Força Lleida per a aquesta temporada 2025-2026 i que serà el patrocinador principal del Trofeu Ciutat de Lleida, que es disputarà el 26 d’aquest mes al Barris Nord, en un partit que enfrontarà l’Hiopos Lleida amb el Barcelona i que es jugarà a les 20.00. Les entrades es posaran a la venda aquest dilluns, dia 15 i, aquell mateix dia, s’informarà sobre els preus, punts de venda i la resta d’informació rellevant, tant per a abonats com públic en general.