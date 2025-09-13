FUTBOL
Larrosa defensa la seua gestió sobre l’ús del Camp d’Esports
Les penyes anuncien una mocadorada demà en el partit
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va respondre a la moció presentada per ERC que pretén retirar-li competències en el conflicte amb el Lleida CF sobre l’ús del Camp d’Esports. En declaracions a Onda Cero Lleida, va recordar que va ser ell qui va proposar un conveni inicial perquè el club pogués continuar utilitzant les instal·lacions municipals.
“El primer que va posar sobre la taula una proposta de continuïtat per al Lleida vaig ser jo mateix. Vaig presentar un conveni que permetia continuar jugant al Camp d’Esports i que, a més, eximia el club d’assumir cap despesa en la gestió i manteniment”, va explicar l’alcalde. A més, va insistir a diferenciar el sentiment de ciutat del club del que considera una gestió deficient per part dels seus actuals responsables.
Larrosa va posar com a exemple la gestió d’altres clubs locals: “Quan veig la gestió del bàsquet o de l’hoquei, la veig honesta i transparent, amb ganes de generar complicitats. Això és el que voldria també per al futbol.” L’alcalde també va respondre a les acusacions sobre obrir l’estadi a altres clubs, assenyalant que aquesta situació ja s’està produint sense la seua intervenció.
També va recordar que l’origen del conflicte es remunta al mandat anterior. “Qui va iniciar l’expedient perquè el Lleida deixés de tenir el conveni d’ús del Camp d’Esports va ser ERC. Llavors es va aprovar amb el suport de tots els grups polítics, també el nostre. Ara diuen el contrari.”
Per la seua part, el grup municipal d’ERC a la Paeria va anunciar l’inici d’una recollida de firmes per recolzar la moció registrada, mentre que les penyes preparen una mocadorada demà al minut 39 contra la gestió de l’equip de govern municipal.