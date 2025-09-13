MOTOCICLISME
El Moto Club Segre acusa la Catalana d’inacció en el tancament del circuit
El Moto Club Segre va replicar la Federació Catalana respecte al tancament del Circuit de Bellpuig reafirmant que no ha estat un esdeveniment inevitable, sinó el resultat d’una falta d’acció i lideratge institucional.
En un comunicat oficial, el club va expressar el seu desacord amb les declaracions de la Federació Catalana de Motociclisme, que va negar qualsevol responsabilitat en el tancament. El club lamenta especialment que, després de l’anunci del tancament per part de la Generalitat el 12 de maig, van haver d’enfrontar-se sols a la situació sense suport institucional. “Creiem fermament que la Federació ha parlat amb la Generalitat i que la seua actuació ha tingut una incidència negativa en el desenllaç. I si realment no en sabien res, encara és més greu”, afirmen des del Moto Club.
El club va recordar la rellevància històrica del circuit, seu de campionats europeus, mundials, estatals i catalans, i va denunciar que, malgrat la seua trajectòria, la Federació no va defensar-ne la continuïtat. Finalment, adverteix que si no canvia la gestió federativa, altres circuits podrien córrer la mateixa sort. “Volem una Federació que defensi circuits, pilots i clubs, no cadires ni sous. Bellpuig és un avís: si no hi ha un canvi de rumb, altres circuits poden seguir el mateix destí”, conclou el comunicat del Moto Club Segre.