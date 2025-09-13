FUTBOL
Xavier Bartolo, director esportiu de l’Atlètic Lleida: “Vivim un somni”
Xavier Bartolo, director esportiu de l’Atlètic Lleida, valora amb prudència l’inici de temporada. Veu l’equip “encara verd” però no descarta res
“Estem a la categoria més alta de la història del club, a l’escenari emblemàtic de la ciutat, una cosa que fa tres o quatre anys era un somni i ara l’estem vivint. Cal valorar-ho i conservar-ho”, explicava ahir Xavier Bartolo, director esportiu de l’Atlètic Lleida, que fa una anàlisi prudent de l’inici de temporada, malgrat que admet també que, “com a equip, estem encara verds a tots els nivells”.
“Encara és prematur fer una valoració”, afegeix. “Hi ha hagut un canvi de categoria, que va arribar tard, més de la meitat de la plantilla és nova i la pretemporada no va servir de gaire en el sentit que hi va haver massa partits en camps que no estaven en bones condicions. És aviat per valorar el potencial de l’equip i la sensació és que estem una mica lluny del que volem ser, però així estem tots.”
Incideix que “tot ha anat amb retard, vam assumir l’ascens, el Camp d’Esports... encara que benvingut sigui tot. Aquest procés va retardar la planificació, encara que això tampoc no ha de servir com excusa”. Valora que “estem contents per tot, per la nova categoria, per estar al Camp d’Esports i per la plantilla que tenim. Veurem el rendiment que dona, però el cas és que estem on volíem”.
Quant als objectius, assenyala que “és difícil dir ara, jo no m’arriscaria. No descarto res, però és una categoria molt dura i la posició final la marcaran petits detalls”.
Incidents
Sobre els incidents de la primera jornada de Lliga, amb cadenats al Camp d’Esports i pintades en contra, va assegurar que “va ser una sorpresa desagradable. No recordo res semblant i ens ho vam agafar amb preocupació. Desitgem que no vagi a més perquè no és bo per a ningú i si això continua així prendrem mesures amb Mossos i Guàrdia Urbana”. “Això no dona una bona imatge de la ciutat”, va afegir.
Sobre la Copa Federació, en la qual ja han passat la primera ronda, va dir que “jugar-la accelerarà la conjunció de l’equip, perquè podem donar més minuts a tots”.