Exigent visita de l’AEM a l’Alabès
Tanca una primera setmana carregada. A casa d’un dels favorits
L’AEM tanca avui a Vitòria (12.00/Lleida En Joc) una primera setmana de competició molt carregada, en la qual es va estrenar a la Lliga amb un empat davant del Cacereño (0-0) i va eliminar l’Atlètic Balears en la primera ronda de la Copa (0-2), en la qual ha anat millorant les sensacions en els primers partits oficials del projecte amb Joan Bacardit.
Així, el conjunt lleidatà afronta un dels desplaçaments més exigents de la competició, visitant un Alabès que parteix com un dels principals favorits a lluitar per l’ascens i que, com l’AEM, també va empatar en la seua estrena de lliga, contra el Reial Madrid B (1-1), i arriba després de superar plàcidament el seu debut a la Copa, davant del Bizkerre (0-5).
El tècnic de les lleidatanes, Joan Bacardit, no va amagar que “afrontem el partit amb ganes, però amb molt respecte”, ja que va definir el rival com “un equip top de la categoria, que ens posarà a prova. Serà un bon partit per veure a quin nivell tàctic estem, perquè espero dos equips amb un pla de partit similar i que xocarem bastant”.
L’Alabès afronta el nou curs a Primera RFEF, amb la continuïtat d’Andrea Esteban a la banqueta, després de perdre gran part de les seues opcions d’ascens amb una derrota al Recasens en la penúltima jornada de la passada campanya (1-0), a la qual arribava líder, per finalment acabar segon i caure en el play-off. A més, les dos últimes visites del conjunt lleidatà a Vitòria van acabar amb l’AEM rescatant un punt (1-1 la campanya 2024-25 i 0-0 l’última temporada).
Amb la plantilla al complet, a excepció de la lesionada de llarga durada Laura Fernández, Bacardit espera un Alabès que “ens buscarà molt l’esquena” i que “tocarà el just per atacar els espais”.
A més, va assumir que “ens costarà tenir la pilota, perquè ens aniran a pressionar a tot el camp”. “Serà un partit de cometre pocs errors i veure qui és millor en els duels”, va concloure el tècnic.