HOQUEI
El Calafell supera el Barcelona i es proclama campió a Lleida
Amb Aleix Marimon i Sergi Folguera
El Calafell va consumar la sorpresa i es va proclamar ahir a Lleida campió de la Lliga Catalana d’hoquei, al derrotar el Barcelona a la final per 4-2 en un partit disputat al pavelló Onze de Setembre. Amb l’equip tarragoní s’han proclamat campions dos lleidatans, Aleix Marimon i Sergi Folguera. No ho va tenir fàcil el Calafell per aixecar aquest trofeu, ja que a les semifinals de dijous passat es va imposar per 3-2 el Reus en un altre partit complicat, mentre que el Barça va passar a la final amb més facilitat, al guanyar per 4-1 l’Igualada.
El Calafell va ser el primer a marcar, gràcies a un rematada de Carles Domènech –que va completar una gran actuació amb un hat-trick– al minut 17. No va tardar a reaccionar el Barça, equip en què aquesta temporada s’estrena Ricardo Ares com a entrenador, i Marc Grau va posar l’1-1 en el marcador al minut 19, resultat amb què es va arribar al descans.
A la segona meitat el Calafell es va mostrar més encertat i va aconseguir situar-se 3-1 gràcies als gols de Juan García al minut 36 i de Carles Domènech al 40. El Barça va intensificar els atacs a la recerca de l’empat i va aconseguir el 3-2 a falta de dos minuts. Però no va poder forçar la pròrroga perquè, quan només quedaven 24 segons, Carles Domènech establia el definitiu 4-2 per al Calafell, que va aixecar el trofeu.