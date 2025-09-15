FUTBOL
Empat just: l’Atlètic Lleida suma el seu segon punt en dos partits de lliga
L’Atlètic Lleida suma el seu segon punt en dos partits de lliga, al firmar taules contra el Porreres en el seu primer desplaçament. A la segona part, Nil Sauret va avançar els de Gabri però un gol del conjunt balear en un servei de banda va igualar de nou
❘ porreres ❘ L’Atlètic Lleida va sumar el seu segon punt en dos partits de Lliga, després d’empatar (1-1) al camp del Porreres, en un partit molt igualat en què els lleidatans es van avançar en el marcador amb un gran gol de Nil Sauret però van encaixar l’empat a falta de 15 minuts en un servei de banda directe a l’àrea, exemplificant que tots dos equips van fer valer les seues armes ofensives per arrancar un punt que fins i tot hauria pogut ser una derrota si no fos per una gran acció defensiva de Daouda al minut 90.
El primer temps només va deixar una ocasió per a cada equip i, a més, les dos arribades van acabar amb la pilota al pal. La primera va ser per al Porreres al minut 25, quan Garry va aprofitar la sortida en fals de Pau Torres per xutar sense porter. Però el davanter local es trobava amb molt poc angle, gairebé al lateral de l’àrea, i el seu xut va picar al pal després de passejar-se la pilota per davant de la línia de gol. Afortunadament per a l’Atlètic Lleida, Climent no va calcular bé el rebuig del pal i es va passar de frenada quan anava a empènyer la pilota totalment alliberada.
Per la seua part, l’ocasió lleidatana va arribar en l’última acció del primer temps. Agüero va centrar un córner que es va passejar per l’àrea fins a arribar-li a Campins, que no s’esperava la pilota i a un metre de la porteria va posar la cama com va poder per enviar la pilota al travesser. D’aquesta manera es van tancar uns primers 45 minuts amb molt poc futbol i moltes interrupcions, que no van impedir una clara ocasió per cada bàndol.
La segona part augurava el mateix guió que la primera, fins i tot sense les pilotes al pal, perquè feia la sensació que tant a un equip com a l’altre els resultaria difícil estrenar el marcador. Una situació que va canviar al minut 68 amb el gol de l’Atlètic Lleida que va transformar per complet la situació del partit. Va rebre Moró Sidibé d’esquena a porteria a la zona de tres quarts de camp i després d’un magnífic control orientat, va posar una gran passada que va deixar sol Nil Sauret. El de Gerb va voleiar per ficar el 0-1 amb una mica de fortuna, ja que un central va desviar el seu xut. Tot i així, els de Gabri havien fet el més difícil, que és avançar-se en un partit molt travat i semblava que s’emportarien els tres punts, ja que havien entrat millor en l’últim tram de partit i estaven més còmodes amb el marcador en avantatge. Val a dir que el duel estava marcat per les reduïdes dimensions del camp, la qual cosa suposava que cada acció en terreny contrari era una bona oportunitat per treure petroli amb una pilota a l’àrea.
Els locals, acostumats a aquest estil de joc, van neutralitzar el gol de Nil Sauret a falta de quinze minuts per al final. Tot va nàixer d’un servei de banda que va ser enviat a l’àrea i, després d’una prolongació al primer pal, el central Javi Pérez va aprofitar la falta d’enteniment de la defensa lleidatana per rematar a plaer i empatar el partit (1-1).
Posteriorment, cap dels dos equips no firmava l’empat, principalment el conjunt local que jugava el seu primer partit a casa de la història en aquesta categoria i el públic ho sabia, ja que no parava de demanar una marxa més els seus jugadors. Precisament, el Porreres hauria pogut guanyar el partit al minut 90, quan el davanter local Garry va aprofitar un malentès entre els centrals lleidatans per plantar-se sol davant de Pau Torres. Però Daouda, en una acció brillant, va arribar des de darrere i es va llançar a terra per treure la pilota. D’aquesta manera, va neutralitzar una jugada d’infart per a l’Atlètic Lleida, que hauria suposat massa càstig per als de Gabri. Afortunadament, el central de Cervera va assegurar un punt just per a dos conjunts que no es van conformar amb l’empat.