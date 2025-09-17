HOQUEI
Ana Horche planta el Vila-sana: comunica que abandona la pràctica de l’hoquei
La madrilenya va comunicar dilluns que abandona la pràctica de l’hoquei a poc més de dos setmanes de l’inici de Lliga. El club buscarà un recanvi però “no fitxarem per fitxar”, diu el president
A poc més de dos setmanes perquè arranqui l’OK Lliga femenina, el Club Patí Vila-sana haurà de tornar a mirar el mercat a causa de la marxa per sorpresa d’Ana Horche. La jugadora madrilenya, que va arribar la passada temporada procedent de Las Rozas, va comunicar aquest dilluns passat al president, Ramon Porta, la decisió d’abandonar la pràctica de l’hoquei patins adduint motius personals. “Va ser tota una sorpresa, ja que a dos setmanes de començar la temporada no t’esperes que passi una cosa així, però cal acceptar-ho i buscar solucions”, reconeixia ahir Porta.
La directiva i el cos tècnic van mantenir ahir mateix una reunió i es va decidir acudir al mercat, malgrat que amb reserves i sense pressa. “No fitxarem per fitxar”, va asseverar el president, que prefereix recórrer al planter abans que escollir alguna jugadora que no tingui prou nivell per cobrir la vacant deixada per la d’Arganda del Rey, que el mateix dilluns va abandonar Vila-sana de tornada a casa seua, on té previst dedicar-se a una altra activitat allunyada de l’hoquei. “Intentarem portar la millor jugadora que puguem, però el problema és que tothom ja està col·locat, per la qual cosa no descartem donar l’oportunitat a la gent del nostre planter”, va afegir.
De fet, dos del planter, Judit Ortega, Hanaé Herrault, Maria Parrot i la xilena Josepha Felipe, així com l’argentina Dai Silva, que enguany jugarà amb el filial per decisió personal, han estat aquesta pretemporada reforçant els entrenaments del primer equip a causa de les nombroses absències, tant per lesió com per compromisos de seleccions. No s’ha d’oblidar que el tècnic Lluís Rodero no ha pogut comptar des que va començar la pretemporada amb set de les jugadores, ja que cinc d’elles havien anar a disputar el Campionat d’Europa i dos estan lesionades, Gime Gómez i Laura Pastor.
En aquest sentit, s’espera que l’argentina, que va ser operada al seu país a finals de juliol d’una lesió als galindons dels dos peus, pugui tornar a calçar-se els patins a finals d’octubre, mentre que Laura Pastor, que també ha hagut de passar pel quiròfan, no es preveu que reaparegui fins al gener o el febrer.
Amistós aquesta nit a la pista de l’Alpicat
Vila-sana i Alpicat, que aquest any tornaran a veure’s les cares a l’OK Lliga dos temporades després, jugaran avui (21.00) al pavelló Antoni Roure de la localitat del Segrià un nou partit amistós, el segon entre tots dos. El primer es va jugar fa deu dies a la Seu d’Urgell, corresponent a la Lliga Catalana, i les de Lluís Rodero van vèncer per 1-3 les de Mats Zilken. El partit servirà al Vila-sana per preparar la semifinal de la Lliga d’aquest divendres davant del Fraga, on està en joc un lloc a la gran final de diumenge.
Les internacionals s’incorporen avui
Les cinc internacionals del Vila-sana que han disputat el Campionat d’Europa s’incorporaran avui a la pretemporada després de només tres dies de descans. Són Victòria Porta, Anna Salvat, Aina Florenza i Elsa Salvanyà, que es van proclamar campiones després de derrotar de forma contundent Portugal, amb el qual va jugar Sandra Coelho.