HOQUEI
Badia, amb pubàlgia, baixa en l’últim amistós i dubte per a l’inici de Lliga
El jugador del Pons Lleida Jordi Badia és seriós dubte per a l’estrena de l’OK Lliga 2025-2026, fixat per al proper 28 de setembre a la pista del Noia Freixenet, a causa d’uns problemes de pubàlgia que arrossega des de ja fa tres setmanes. El jugador de la Seu d’Urgell va començar la pretemporada amb molta càrrega de partits, ja que la convocatòria per jugar amb Catalunya la Golden Cat el va obligar a jugar quatre partits de gran intensitat de forma consecutiva, havent fet únicament dos entrenaments previs, ja que el Pons Lleida just havia començat la preparació aquella mateixa setmana.
Al cap de pocs dies de reprendre els entrenaments amb l’equip l’última setmana d’agost, Badia va començar a notar molèsties als abductors i la zona del maluc, una molèsties que no han remès i que han obligat el tècnic Edu Amat a donar-li descans durant aquesta setmana, per la qual cosa serà baixa segura per a l’últim amistós abans de l’estrena de lliga, aquest dissabte a la pista del Cerdanyola. “Sembla un principi de pubàlgia. De moment hem optat per descansar aquesta setmana i la que ve veurem quines sensacions tinc i decidirem, però soc optimista i crec que podré estar a punt per començar la Lliga”, va assenyalar Badia.