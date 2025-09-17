FUTBOL
L’Atlètic Lleida busca passar a casa
Rep el Formentera, un rival de Tercera RFEF
L’Atlètic Lleida afronta aquesta tarda (20.00 h) un nou compromís a la Copa Federació, rebent el Formentera, de Tercera RFEF, a la recerca de fer un pas més cap a la Copa del Rei, que assoliria en cas de superar aquesta i una altra ronda addicional. El conjunt que dirigeix Gabri García encara el duel “amb les piles carregades, els jugadors tenen energia i ganes de competir”, va apuntar el tècnic, que valora positivament el ritme de dimecres-diumenge en aquest inici de temporada: “Els que no van participar diumenge tindran protagonisme demà”, va dir.
El Formentera, malgrat militar en una categoria inferior, compta amb experiència recent a Segona RFEF i jugadors contrastats com Górriz. Els seus resultats a la Lliga són semblants als de l’Atlètic Lleida: dos empats i una victòria en penals en Copa RFEF. Gabri va avisar que “les diferències són mínimes, no ens podem confiar. Ni el viatge ni la categoria no ens han de despistar; ells vindran a passar i ens ho posaran molt difícil”.
El Camp d’Esports serà escenari de l’eliminatòria, un factor que l’entrenador considera que no els dona un avantatge especial: “És casa nostra i hem de fer-nos-hi forts, però no ens dona gaire avantatge perquè no ens entrenem mai aquí. Les dimensions i la gespa són diferents del nostre dia a dia, però ens hem d’adaptar”, va admetre. El tècnic també va destacar la motivació especial de la plantilla per avançar en el torneig: “La Copa RFEF ens dona il·lusió, volem seguir endavant.”