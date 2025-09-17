BÀSQUET
L’Hiopos Lleida debuta a la Lliga Catalana “sense exigències”
S’enfronta avui al Manresa a Tarragona i demà al Girona a la recerca de la final
L’Hiopos Lleida s’estrena avui (18.30) a la Lliga Catalana enfrontant-se a Tarragona al Baxi Manresa, un equip amb el qual va perdre el seu segon amistós de la pretemporada, mentre que demà (18.30) se les veurà amb el Girona per un lloc a la final de diumenge.
El tècnic Gerard Encuentra va deixar clar ahir que, malgrat ser un duel oficial i amb un títol en joc, no deixa de ser part de la pretemporada, per la qual cosa no hi ha ni pressió ni cap exigència. “Està clar que és una competició oficial, amb un format bonic perquè per sort podem comptar amb molts equips catalans a l’ACB, però no deixa de ser un partit de preparació, i així l’enfoquem, per millorar, progressar i continuar provant coses. Està clar que volem guanyar, però el resultat no és el que es prioritza en aquest tipus de partits”, va matisar.
Encuentra, no obstant, va reconèixer que “sempre volem guanyar, perquè quan competeixes vols vèncer, però no és una exigència. Tant de bo puguem aconseguir-ho, però el que sí que tenim són ganes de fer-ho bé, i si això ens ajuda a guanyar, genial, però no és ni de bon tros una pressió ni una exigència, és il·lusió, perquè sabem que el més important és la Lliga ACB”.
Després de tres setmanes de pretemporada, el tècnic lleidatà veu l’equip en bona línia però encara amb carències i coses a millorar. “Estem progressant. L’equip és competitiu, però encara cometem errors i ens falta millorar diferents coses, però la meua sensació és que l’equip en té ganes i a poc a poc anem fent millor les coses, i això és el que valoro del dia a dia”, va afirmar.
L’Hiopos ha disputat fins a la data tres partits amistosos, amb un balanç de dos derrotes (Joventut i Manresa) i una victòria, la que va aconseguir aquest dissabte passat a la pista del Morabanc Andorra. En cas de no arribar a la final de la Lliga Catalana, diumenge disputarà el cinquè amistós davant del Bilbao Basket a Tàrrega, en el segon Memorial Òscar Solé.
D’altra banda, Gerard Encuentra, que podrà comptar amb tots els efectius, prendrà part dissabte vinent en una taula redona a Vilafranca del Penedès en la qual prendran part els entrenadors dels cinc equips catalans de l’ACB.
Cues a les taquilles per veure l’Hiopos-Barça
Durant el dia d’ahir es van formar cues davant les taquilles del Barris Nord per comprar les entrades per al partit de l’Hiopos contra el Barça, corresponent al Trofeu Ciutat de Lleida Natural Òptics que es disputarà el 26 de setembre vinent. El preu de les localitats és de 10 euros per als abonats a partir dels 16 anys i 5 per als menors fins a 15 anys, mentre que el públic en general haurà de pagar 30 i 10 euros, respectivament.