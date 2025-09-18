ATLETISME
La Cursa Aspros aspira a batre el seu rècord de participants
La prova ‘Nosaltres també podem’ vol superar els 750 de l’any passat
El Parc de l’Aigua de Lleida acollirà el diumenge 5 d’octubre la novena edició de la Cursa Aspros-SiC24 Nosaltres també podem, organitzada per la Fundació Aspros juntament amb l’empresa de seguretat SiC24 i considerada una de les cites més inclusives del calendari esportiu local, que per a enguany es marca la meta de superar la participació de 750 persones que ja va suposar un rècord l’any passat.
Els beneficis de la carrera es destinaran a projectes impulsats per Aspros que promouen l’esport inclusiu i els hàbits de vida saludable entre persones amb discapacitat vinculades a la fundació.
La prova mantindrà el seu format tradicional, amb les curses de 5 i 10 quilòmetres, caminades en les mateixes distàncies i curses infantils. Per a aquestes últimes s’oferirà acompanyament a menors amb discapacitat que desitgin participar de forma activa.
La presentació d’aquesta nova edició es va fer a la seu d’Aspros, amb la participació de Miguel Gómez, responsable de la carrera; Josep Reig, representant de SiC24 –empresa que exerceix com a patrocinador principal per quart any consecutiu–; i Sofia Criado, corredora vinculada a la fundació. Les incripciones per a la prova estaran obertes fins al 2 d’octubre –tres dies abans de la cita– i l’activitat el dia de la cursa arrancarà a les 9.30.
A més de les proves esportives, inclourà activitats familiars i sortejos amb premis com entrades per a PortAventura World, una subscripció anual a Disney+ o una tauleta electrònica.
Durant la presentació, Gómez va explicar que la prova “pretén demostrar que l’esport és una eina per visibilitzar les capacitats de totes les persones, també dels qui tenen discapacitat intel·lectual o problemes de salut mental”. En la mateixa línia, Criado va destacar que aquest tipus d’iniciatives “donen l’oportunitat de mostrar el que podem fer i de sentir-nos part activa d’un esdeveniment esportiu”. Per la seua part, Reig va assenyalar que “com a empresa ens sentim compromesos amb iniciatives que generen impacte positiu en la comunitat i que reforcen valors de solidaritat”.