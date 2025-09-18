BÀSQUET
Llegendes a Lleida
La Seu Vella acollirà la cerimònia d’ingrés de la cinquena promoció del Hall of Fame de la FEB. Rudy Fernández, Villacampa o Pesic, entre els introduïts
La ciutat de Lleida serà l’epicentre del bàsquet espanyol dijous vinent 16 d’octubre, quan la Seu Vella aculli la cerimònia d’ingrés de la cinquena promoció del Saló de la Fama de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) i el diari AS.
Entre els noms destacats figuren els exjugadors Rudy Fernández, referent del Reial Madrid i de la selecció; i Jordi Villacampa, històric capità del Joventut de Badalona. Tots dos s’incorporaran a un selecte grup en què ja hi ha mites com Juan Carlos Navarro i els germans Gasol.
El reconeixement s’estén també al bàsquet femení. En aquesta edició entren al Hall of Fame Lucila Pascua, subcampiona europea, mundial i olímpica amb Espanya, i Ana Belén Álvaro, base de la selecció que va conquerir el primer Eurobàsquet femení el 1993. L’apartat d’entrenadors estarà representat per Svetislav Pesic, que acaba de deixar la banqueta de la selecció sèrbia i que també va dirigir el Barcelona. Amb la seua entrada comparteix reconeixement amb tècnics com Pedro Ferrándiz o Aíto García Reneses.
L’homenatge internacional recau en Joe Arlauckas, nord-americà que va deixar empremta en l’ACB amb Madrid, Baskonia i Unicaja Màlaga. Campió de l’Eurolliga el 1995 i MVP de la Copa del Rei el 1993, s’uneix a estrangers il·lustres del bàsquet espanyol com Arvydas Sabonis, Oscar Schmidt, Luis Scola o Audie Norris.
La presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, va celebrar que aquest esdeveniment “ja s’ha consolidat com un homenatge de referència”. En la mateixa línia, el conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, va destacar la rellevància de celebrar l’acte a Catalunya: “Volem descentralitzar les competicions i la Seu Vella és un espai emblemàtic per acollir aquest esdeveniment.” Per la seua part, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va expressar la seua satisfacció per acollir la gala: “Suposa situar Lleida a l’escenari internacional, projectant-la com una ciutat oberta, moderna i amb vocació de capital.”