Ramon Soler torna a ser el patrocinador principal del Lleida
L’empresa lleidatana torna al frontal de la samarreta per primera vegada des de 2016
El Lleida CF va presentar aquest dijous al seu nou patrocinador principal per a la temporada 2025-2026: l’empresa Ramon Soler, històrica col·laboradora del club i vinculada a l’equip en alguns dels seus moments més decisius com l’actual. Així, la marca tornarà a lluir al frontal de la samarreta blava per primera vegada des de la campanya 2015-16, quan va tancar una etapa de set temporades com a 'espònsor' de la samarreta.
L’adjunt a la presidència, Marc Torres, va destacar la importància de l’acord en un any “històric” per a l’entitat:
“Comptar amb el suport incondicional de Ramon Soler era vital. Va ser la primera persona que vaig cridar, i en cinc minuts ens vam entendre. Sempre ha estat a prop del club i, en els moments més durs de juny, quan semblava que anàvem cap a la liquidació, vaig rebre una trucada seua que em va donar la força definitiva per continuar lluitant. El seu compromís és un exemple”, va explicar.
Per la seua part, Ramon Soler es va mostrar orgullós de tornar a donar nom al projecte en un moment clau, expressant que “en els moments complicats és quan més cal remar. Prefereixo que el club consolidi una base sòlida a Tercera RFEF abans que precipitar-se. A poc a poc anirem reconduint la situació, i estic convençut que el Lleida sortirà endavant”.
L’acord de patrocini és per una temporada, prorrogable, com la resta de contractes que està firmant el club a causa de la incertesa institucional. A més de la presència a la samarreta, la marca ocuparà tots els espais de visibilitat en el Camp d’Esports reservats al patrocinador principal.
L’entitat subratlla que aquest conveni no només suposa un baló d’oxigen econòmic, sinó també una mostra de confiança que pot animar altres empresaris i inversors a afegir-se al projecte. “La presència de Ramon Soler dona imatge de solidesa i continuïtat, i això és clau per al futur”, va afirmar Torres.
La tornada de Ramon Soler coincideix amb el bon ritme de la campanya d’abonats, que ja supera els 2.300 socis malgrat el descens a Tercera RFEF.