HOQUEI
El Vila-sana goleja l’Alpicat en un amistós
Aina Florenza va fer 3 dels 5 gols
Alpicat i Vila-sana es van mesurar les forces en un nou test de pretemporada per a tots dos conjunts de cara a retrobar-se a l’OK Lliga en aquesta campanya i la victòria va somriure a les del Pla d’Urgell per un clar 1-5.
Per al Vila-sana van marcar lògicament les diferències les flamants campiones d’Europa de seleccions (Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florenza i Elsa Salvanyà), sobretot Aina Florenza, autora de tres gols, mentre que Elsa Salvanyà en va anotar un i la internacional argentina Luchi Agudo, un altre. El gol de l’honor per a les del Segrià el va anotar Arantxa González, de penal.
Per l’Alpicat, que va aconseguir l’ascens a l’OK Lliga la temporada passada i tindrà com a objectiu la permanència, van jugar Cheta, Ariana, Arantxa González, Ona Moreno, Joana Folch, Maura Santo, Luly Lampasona, Martina Juncà, Clàudia Sanjurjo i Mireia Coll. Pel Vila-sana, que aspira a tornar a lluitar per tots els títols després de reforçar-se molt bé, van jugar Anna Salvat, Maria Porta, Victòria Porta, Luchi Agudo, Aina Florenza, Elsa Salvanyà, Bea Gaete i Jo Felipe.