FUTBOL
Talent noruec per a l’Autoescola Urgell Linyola
Marthe Bjørhovde i Mary Halgunset volen portar l’equip al play-off
El CFS Autoescola Urgell Linyola ha sumat talent internacional a la seua plantilla amb la incorporació de dos jugadores noruegues que van debutar amb l’equip dissabte passat a Copa de la Reina davant del Rubí: la portera Marthe Bjørhovde i la jugadora Mary Halgunset. Ambdós han format part de la selecció nacional de futbol sala de Noruega.
Els fitxatges de les futbolistes de 25 anys, Marthe i Mary, es van forjar gràcies als contactes de la federació noruega i a la intermediació del seu entorn esportiu, com van confirmar en una entrevista a SEGRE. “El cos tècnic de la selecció nacional i una persona que actua com el meu agent coneixen molts clubs a Espanya. No va ser una cosa que m’arribés directament. Sé que va parlar amb gent a Espanya i amb el seleccionador, i crec que el Xavi (Alís, entrenador del Linyola) també va parlar. A més, sabia que l’equip necessitava portera, i així va ser com va sorgir tot”, explica Marthe. Mary coincideix amb la seua companya: “Quan vam començar amb la selecció vam veure que era possible jugar en un altre lloc fora de Noruega. I a la selecció tenim persones que ens van posar en contacte amb el Linyola”.
Les dos jugadores nòrdiques destaquen la bona acollida que han tingut des del primer dia. “Molt bona, potser fins i tot millor del que esperava, perquè la gent és molt oberta i amable, i són molt acollidors aquí. No ha estat un problema adaptar-me, malgrat que els equips juguen de forma diferent i porta una mica de temps conèixer bé com volem jugar”, assenyala Marthe. Mary afegeix que “l’equip ens ha integrat molt bé i ha estat molt amable des del principi”.
Pel que fa al seu coneixement del futbol sala espanyol, Marthe, la temporada passada, va defensar la porteria de l’Atlético Torcal de Màlaga, a la Primera divisió. “Era un nivell molt alt i vaig aprendre molt sobre el futbol sala espanyol allà, encara que sempre puc continuar aprenent. Per això soc aquí”, apunta. Mary, en canvi, confessa que la seua referència eren les companyes de selecció: “No en sabia gaire, només per la Marthe i una altra jugadora que havien estat a la Primera divisió.”
Respecte als objectius, les dos noruegues ho tenen clar: “Volem arribar al play-off i estar a dalt de tot”. Marthe creu que “és un equip molt bo pel que he vist la primera setmana, i crec que podem aconseguir una molt bona classificació a la lliga”. A nivell personal, es marca el repte de “jugar molt i no encaixar massa gols”. Mary afirma que “vull jugar molt i ser una part central de l’equip”. A més de la seua faceta esportiva, Mary s’ha format com a professora d’educació física. Per la seua part, Marthe cursa el quart any d’enginyeria a Noruega, tot i que té permís per examinar-se mentre roman a Espanya.